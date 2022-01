▲前往避暑勝地賞雪,數千輛汽車被暴風雪埋了,21遊客失溫喪命。(圖/路透社/下同)

記者趙蔡州/綜合報導

巴基斯坦北部避暑勝地穆里(Murree)近日罕見降下暴雪,連日吸引超過10萬多輛汽車進入該地區賞雪,不料8日卻傳出有上千輛汽車因為暴風雪受困,造成至少21人困在車內,遭大雪活埋失溫致死。巴國政府已經把穆里列為災區,並出動大型機具救援受困民眾,同時呼籲民眾不要再前往該地,避免發生危險。

根據BBC報導,穆里位在巴基斯坦北部,是一個山城和避暑勝地,近期因為罕見降下大雪,連日吸引10萬多輛汽車前往賞雪,讓穆里的聯外道路被塞爆,加上積雪等因素,造成當地交通中斷。

巴基斯坦內政部長艾哈邁德(Sheikh Rasheed Ahmad)8日表示,今天(8日)有超過1000輛汽車因為暴風雪,受困在穆里附近的高速公路上,目前已知有21人「連人帶車」遭大雪活埋,在車內失溫致死。

巴基斯坦政府已經把穆里列為災區,並出動大型機具救援受困民眾,同時呼籲民眾不要再前往該地,避免發生危險。

At least 21 people freeze to death in #Murree, #Pakistan