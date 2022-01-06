對抗印度引進飆風　巴基斯坦買36架殲-10C今年3月服役

▲據傳巴基斯坦空軍向大陸下單引進36架殲-10CE，以對抗印度空軍購買法國的「飆風」（Rafale）戰機。圖為亮相杜拜航展的殲-10CE模型。（圖／翻攝自新浪微博／航空工業）

軍武中心／綜合報導

大陸再次成功出口自製軍武，此次對象仍是兩國軍事交流緊密的巴基斯坦。綜合外電報導，巴基斯坦內政部長謝赫拉希德（Sheikh Rashid）公開表示，向中方所採購的殲-10C（J-10C）戰機將在今年3月開始服役，同時一個由25架戰機組成的J-10C中隊也會在今年3月23日該國國慶閱兵式中進行飛行表演。

事實上關於這項採購案已傳聞已久，雖然巴基斯坦軍方一直都未對外證實，但巴基斯坦戰略與國際事務研究所（HSIA）於去年6月份透露，巴國空軍已經與中方簽訂一項關於提供殲-10CE（出口型又叫FC-20）型戰機的採購合約。其內容顯示，巴基斯坦會在2021年底前開始接收殲-10CE，最終數量達到約36架、兩個中隊的規模。

外界認為，這次是由謝赫拉希德親口向媒體釋放的消息，應該可信度及真實性都相當高，同時他也直指，巴基斯坦採購J-10C就是為了回應印度空軍引進法國「飆風」（Rafale）戰機。據了解，新戰機交付後，將由巴國蘇梅爾空軍基地的第7「惡棍」中隊優先換裝，替換目前老舊的幻象3型戰機。

▲殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

殲-10C是中國自主研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝有源相控陣雷達在內的多種先進航電系統及多型先進機載武器，具備中近距離制空和對地面、海面目標精確打擊能力。過去幾屆的珠海航展中，中國航空工業曾多次展示其出口型號殲-10CE，而殲-10C也多次參加中巴空軍「雄鷹系列」演習，因此巴國對該型戰機並不陌生。

有消息指出，巴國即將接收的殲-10CE將配備中國渦扇-10「太行」發動機和霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈，並可與同樣從中方進口的JF-17「梟龍」Block3型戰鬥機共享電子設備和武器。

▼2017年中國與巴基斯坦空軍進行「雄鷹－Ⅵ」多兵（機）種聯合訓練，圖為巴方的梟龍戰機。（圖／翻攝自中國軍網）