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巴基斯坦執法人員射擊印度漁船　造成一死一傷

▲▼ 印度漁船。（圖／達志影像）

▲一艘印度漁船遭到槍擊，釀成1死1傷。（示意圖／達志影像）

文／中央社記者林行健新德里8日專電

台菲廣大興號事件在印度與巴基斯坦相鄰海域重演，一艘印度漁船遭巴基斯坦海上執法人員開槍射擊，船上印度漁民一死一傷。

「今日印度報」（India Today）今天報導，印度漁船「札巴里號」（Jalpari）6日下午4時左右在印度古茶拉底省（Gujarat）與巴基斯坦交界處海域到攻擊，當時船上有7名漁民。

報導稱，一名32歲印度漁民中彈身亡、他的一名同伴受到輕傷；死者遺體已運回古茶拉底省。

印度海岸警衛隊（ICG）發表聲明證實有漁民喪生，但稱事件仍在調查中，待調查結果出爐之後才會公布更多細節。

另方面，巴基斯坦海事安全局（MSA）則在另一份聲明中，指稱「札巴里號」漁船非法侵入巴基斯坦領海，經數次鳴槍警告後仍不停船或調頭，於是直接對漁船射擊。

巴基斯坦海事安全局說，巴基斯坦面對海上毒品走私威脅，因此執法人員在漁船中彈熄火後，登船把6名漁民帶回訊問，稍後釋放。

印度與巴基斯坦長久以來一直處於對立狀態，漁船事件會對兩國關係造成什麼影響，尚待觀察。

「今日印度報」引述不具名官員說，向傳統漁船開火明顯違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），印度「嚴正關切」這起事件，會透過外交管道與巴基斯坦交涉。

台灣與菲律賓也曾發生類似事件。2013年5月9日上午，菲律賓海岸防衛隊公務船在台菲重疊海域，開槍射擊被指越界捕魚的屏東琉球籍漁船廣大興28號，造成船員洪石成中彈身亡，台菲關係一度因此陷入緊張。

6年後，馬尼拉地方法院宣判8名菲國海防隊員殺人罪名成立。（編輯：陳惠珍）

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