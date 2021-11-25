美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

▲美國商務部在本次的貿易黑名單中新增了10多家中國企業。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國24日以「為中國軍方獲取技術、對美國構成國安及外交風險」為由，將27個中國、日本、巴基斯坦和新加坡的實體及個人列入貿易黑名單。新增的企業遍及量子運算、半導體和航空航天行業，其中有至少12家來自中國，還有一個俄羅斯實體被列入「軍事最終用戶」（MEU）。

綜合外媒報導，美國商務部指出，其中8家中國企業之所以被列入黑名單，是為了阻止它們協助解放軍獲取敏感的量子技術，幫助中國軍方改進反隱形和反潛艇的技術，並對美國的加密行動造成威脅；而另外16個中國及巴基斯坦實體或個人則是因為參與了巴基斯坦的核計劃或彈道導彈計劃。

▲美國商務部長雷蒙多指出，本次行動將有助於防止美國技術被轉移到中俄。（圖／路透社）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，「本次行動將有助於防止美國技術被轉移到中俄的軍事進步中。」相關政策顯示，拜登政府正採取與前朝川普政府類似的舉動，試圖阻止美國企業向中國提供具有軍事用途的尖端技術。

曾在2019年被列入實體清單的中國實體「嘉兆科技」（Corad Technology），其3家子公司也因涉嫌將美國等西方國家的技術賣給伊朗、北韓和中國而被列入清單。美國還將莫斯科物理與技術研究所（MIPT）列入MEU名單，使得出售具有軍事用途的技術變得更加困難。

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