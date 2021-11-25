　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

▲▼美中,美國,中國。（圖／路透社）

▲美國商務部在本次的貿易黑名單中新增了10多家中國企業。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國24日以「為中國軍方獲取技術、對美國構成國安及外交風險」為由，將27個中國、日本、巴基斯坦和新加坡的實體及個人列入貿易黑名單。新增的企業遍及量子運算、半導體和航空航天行業，其中有至少12家來自中國，還有一個俄羅斯實體被列入「軍事最終用戶」（MEU）。

綜合外媒報導，美國商務部指出，其中8家中國企業之所以被列入黑名單，是為了阻止它們協助解放軍獲取敏感的量子技術，幫助中國軍方改進反隱形和反潛艇的技術，並對美國的加密行動造成威脅；而另外16個中國及巴基斯坦實體或個人則是因為參與了巴基斯坦的核計劃或彈道導彈計劃。

▲▼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透社）

▲美國商務部長雷蒙多指出，本次行動將有助於防止美國技術被轉移到中俄。（圖／路透社）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，「本次行動將有助於防止美國技術被轉移到中俄的軍事進步中。」相關政策顯示，拜登政府正採取與前朝川普政府類似的舉動，試圖阻止美國企業向中國提供具有軍事用途的尖端技術。

曾在2019年被列入實體清單的中國實體「嘉兆科技」（Corad Technology），其3家子公司也因涉嫌將美國等西方國家的技術賣給伊朗、北韓和中國而被列入清單。美國還將莫斯科物理與技術研究所（MIPT）列入MEU名單，使得出售具有軍事用途的技術變得更加困難。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►漫威英雄們的香水長這樣！

ET快訊
Joeman賠賣小牛！網問「超跑多難養」　老司機解答了
韋汝替遠航CEO生子沒名分「進帳1800萬」！秘密禁令曝
新北打疫苗出大包！千人到場發現沒設點
大台北3區迎雨！下波「急凍14°C」時間出爐
Lisa確診現況曝！BLACKPINK「3成員」檢測出爐
快訊／新北男騎車猛撞電線桿！倒臥血泊亡
5張千萬發票沒人領！小7、全家開出快檢查
新變種入侵亞洲！「可怕突變」威力更勝Delta
麻衣爆婚前簽「20條妻子守則」！謝震武驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

從小奶狗養大！2犬突然和鄰居犬起衝突　發獸性活活咬死女主人

宏都拉斯有望選出首位女總統　是否「與台斷交」成中美外交關鍵

「喪屍鯊魚」血腥畫面慎入！下半身幾乎被啃食　肚破腸流仍繼續游

歐洲再淪全球疫情震央！斯洛伐克急祭封鎖令　法、葡開打加強劑

摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

新變種B.1.1.529入侵亞洲　攜帶大量「可怕突變」威力恐更勝Delta

正妹把男友名「刺嘴唇內示愛」痛爆　1周後男友要她滾：我睡了別人

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧　不派官員參加「包括駐中大使」

他當鱷魚是塑膠做的　爽玩自拍秒遭狠咬爆血！水中掙扎恐怖影片曝

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

從小奶狗養大！2犬突然和鄰居犬起衝突　發獸性活活咬死女主人

宏都拉斯有望選出首位女總統　是否「與台斷交」成中美外交關鍵

「喪屍鯊魚」血腥畫面慎入！下半身幾乎被啃食　肚破腸流仍繼續游

歐洲再淪全球疫情震央！斯洛伐克急祭封鎖令　法、葡開打加強劑

摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

新變種B.1.1.529入侵亞洲　攜帶大量「可怕突變」威力恐更勝Delta

正妹把男友名「刺嘴唇內示愛」痛爆　1周後男友要她滾：我睡了別人

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧　不派官員參加「包括駐中大使」

他當鱷魚是塑膠做的　爽玩自拍秒遭狠咬爆血！水中掙扎恐怖影片曝

囤房稅恐煞不住失控房價　他提北市前車之鑑盼轉念

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

筒香嘉智繼續當海盜王　1年1.12億續留海盜　

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

「蕭式情歌」迎接2022　蕭秉治嗨歌助陣高流跨年

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！被前團員揭失蹤狀態：想你們了

惡霸犬盯孩寫作業「5分鐘度估3次」　前後搖晃累到癱桌：當狗好難

德保拉挑戰第一位洋將年度MVP連霸　布雷克最大勁敵

月光族看過來！　她曝「滷味神選3配料」：吃完超飽

慶祝生日「退房慘罰1萬」　人妻負評嗆聲！風向一面倒：活該啊

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

新變種B.1.1.529現蹤3國　專家示警

夜釣靈異禁地　鬼魅白影躲樹後合照

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

塔利班執政百日　阿富汗逾257家媒體停業

全球防疫韌性「年度排名」挪威奪榜首　 台灣最新名次曝

WHO：疫苗讓Delta傳播降40%　人們產生出虛假安全感

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

北韓女大生遭逼賣淫　金正恩超心疼！怒處決6主謀

更多熱門

相關新聞

美呼籲宏都拉斯維持台關係　吳釗燮回應了

美呼籲宏都拉斯維持台關係　吳釗燮回應了

美國國務院資深官員日前表示，一個前訪的美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。對此，外交部長吳釗燮25日回應，感謝美國重視台灣跟宏都拉斯的關係，台灣跟宏都拉斯執政黨、反對黨的候選人都有非常深入的交談。

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

俄烏關係緊繃加強演習　英外相警告莫斯科勿妄動

俄烏關係緊繃加強演習　英外相警告莫斯科勿妄動

關鍵字：

美國北美要聞中國貿易黑名單俄羅斯巴基斯坦日本日韓要聞新加坡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

惹不起「天生易怒」星座Top 3

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面