台電雲林區處助農行善　500員工眷屬挖地瓜贈偏鄉學校

▲台電雲林區處員眷下田採地瓜，享受難得田園樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台有三分之一的農產品由雲林縣出產，其中綿密香甜的水林鄉地瓜更是讓吃過的人讚不絕口，正逢地瓜盛產季節，台電雲林區處關懷在地農民協助行銷當地農特產品，延續去年助農活動，今（8）日再次號召近500位員眷到水林鄉下田採收地瓜，讓員工體驗農家生活，和家人共享田園樂趣。

台電雲林區處指出，今年承蒙水林鄉機要秘書呂淑雲、代表會周文福特助及林北村洪茂仁村長，以及本公司配電處陳銘樹處長蒞臨現場共襄盛舉。一早先由趣味競賽活動上場熱身，讓與會嘉賓及員眷同樂，比賽過程中歡樂無限，大小朋友都玩得不亦樂乎。

▲台電雲林區處關懷在地農民協助行銷當地農特產品，今日號召近500位員眷到水林鄉下田採收地瓜，讓員工體驗農家生活，和家人共享田園樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電雲林區處處長顏錦義及電力工會42分會常務理事王有正引導下，步行到雲林區處契作地瓜田，挖採地主悉心照料的豐碩地瓜，除了享受難得的田園體驗，人人挖滿一袋袋地瓜帶回家享用。台電雲林區處對契作農地沒挖完的地瓜，在下午動用人力全數挖採致贈遠地學校，讓學童共享美食。

處長顏錦義表示，在台電服務三十餘載，再次回到故鄉服務，感受大自然帶給雲林的好「風光」，近年來政府大力推展綠能產業，而雲林地區充足的日照很早就吸引民間大量投資太陽光電，也讓雲林地區太陽光電裝置容量及發電量都是全國翹楚。

處長顏錦義提到，而在雲林縣西部沿海區除了豐富的養殖產業外，更有全國最棒的風場，豐沛的海風也獲得國內外各風電大廠的青睞，紛紛前來發展離岸風電，讓雲林縣不僅僅是農業首都，更成為十足的風光大縣。台電雲林區處致力於深耕地方事務，守護電力穩定的同時，亦懷抱熱忱關懷在地，今年上班第一個周末藉由契作農產品協助農民收益活動來拋磚引玉，期盼大家一起為台灣農產品盡一份心力。

▲顏錦義處長及電力工會42分會常務理事王有正率隊至契作農地挖採地瓜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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