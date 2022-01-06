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快訊／男嬰生母找到了！無力扶養棄育幼院門口：盼獲良好照顧

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林大埤鄉一家育幼院4日發現一名約2個月大的男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，警方已找到生母，與社會處人員進一步釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大埤鄉本月4日發現一名男嬰身上僅有單薄衣物放在毛毯上，遭遺棄在一家育幼院門口，縣府社會處與警察局今（6）日找到男嬰生母。據了解，男嬰母親疑因經濟因素無力扶養，又盼男嬰獲得較好照顧才將男嬰留置在育幼院門口；目前縣府社會處與警方仍深入調查釐清中。

雲林縣警方、縣府社會處接獲有男嬰遭遺棄之通報後，調閱周邊監視器發現1名婦女在男嬰被發現之前，曾出現在育幼院附近，近一步再追溯上監視器畫面過濾上千車輛後，社會處同時接獲熱心民眾提供線索，經細心交叉比對這才找到該名婦女，查證後證實就是男嬰生母。

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警方調閱周邊監視器發現1名婦女在男嬰被發現之前，曾出現在育幼院附近，查證後證實就是男嬰生母。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，男嬰生母目前為單親狀態，因經濟因素無力撫養男嬰，在上網找到該育幼院後，才將男嬰放置育幼院門口，希望男嬰得到照顧，警方與社會處仍進一步釐清中。社會處指出，目前男嬰已經妥善安置，身體狀況良好，全案仍會依「兒童及少年福利與權益保障法」處置，也會視狀況提供母親必要協助。

▲雲林大埤鄉一家育幼院昨日遭發現一名約2個月大的男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林大埤鄉一家育幼院昨日遭發現一名約2個月大的男嬰遭棄置，被發現時身上僅穿一件白色紗布衣及尿布和包裹一條大嘴猴圖案的藍色包巾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


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