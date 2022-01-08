30位寄養媽媽禮服＋紅毯進場　雲林縣寄養家庭證典禮甜蜜溫馨

▲雲林家扶陳燦勳主委、謝淑亞副縣長、寄養媽媽徐金英、寄養爸爸黃垂青、寄養媽媽何月蘭、魏麗枝、社會處林文志處長，為服務滿20年寄養家庭頒發資深獎牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心接受雲林縣政府委託辦理寄養服務已35年，目前48位寄養童安置主要原因有虐待疏忽38％、家長入獄14%、無力撫養12%、遺棄10%，甚至父母疾病失蹤等因素，其中有三戶寄養家庭逾20年，副縣長謝淑亞今（8）日特於寄養家庭授證典禮表揚嘉許肯定，感謝寄養家庭將寄養童視如己出般的照顧。

雲林家扶負責寄養工作林珊宇督導指出，看見寄養童平安、健康、快樂長大就是最大欣慰。寄養媽媽何月蘭服務22年，照顧過20位寄養童，有長大已自立寄養童將她視如親娘、永遠的避風港。擔任寄養家庭24年黃垂青、徐金英伉儷，也照顧超過20位寄養童，一位男寄養童長大結婚後，專程帶另一半回來跟他們行大禮，讓黃爸爸、媽媽放寬心，更欣慰寄養童有甜蜜家庭。

▲寄養媽媽徐金英(左)、寄養爸爸黃垂青(右)，賢伉儷穿上美麗的禮服，一同走紅毯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

還有擔任寄養家庭20年廖永馨、魏麗枝伉儷，照顧超過27位寄養童，細心與關懷照顧讓有愛的孩子成長茁壯。雲林縣副縣長謝淑亞表示，寄養家庭媽媽盡心盡力的照顧寄養童，其心猶如燈塔般璀璨，溫暖照亮失依失怙甚至被拋棄沒有家庭孩子，而雲林家扶30戶寄養家庭懷著「璀璨之心溫暖兒心」擁抱寄養童，照顧著非親非故更有身心障礙者，這種大愛的表現讓人敬佩尊重，並向寄養媽媽、爸爸們深深一鞠躬。

▲寄養媽媽何月蘭(左)、寄養媽媽魏麗枝(右)，一同走紅地毯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

寄養家庭授證典禮上，寄養家庭30位媽媽們，在雲林家扶精心設計安排在三好酒店著禮服走紅毯，接受縣長張麗善頒發2022年寄養家庭聘書備感無比榮耀。雲林家扶陳燦勲主委表示，寄養媽媽們均興奮地說，只有結婚穿過禮服，30幾年來沒再穿過，看鏡子的自己驚又喜嚇了一大跳，謝謝雲林縣府安排也讓她們回到年輕時代。

▲雲林家扶陳燦勳主委、謝淑亞副縣長、寄養媽媽徐金英、寄養爸爸黃垂青、寄養媽媽何月蘭、魏麗枝、社會處林文志處長，為服務滿20年寄養家庭頒發資深獎牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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