怒開4槍畫面曝！勇警肉身擋砂石車　他超載拒檢衝撞上國道逃8公里

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名38歲盧姓駕駛開砂石車，被巡邏員警認為疑似超載而攔檢，但沒想到這名盧姓駕駛非但沒有停車，還開車逼向員警，員警先是對輪胎開了2槍，砂石車竟開上國道逃逸！就在這個時候，一名李姓男子見義勇為載著員警一路追趕到仁武環湖路，員警在這裡又開了2槍，才逼迫這名砂石車駕駛停車，現在開槍畫面曝光。

▲岡山巡佐對砂石車開槍，駕駛還意圖衝撞員警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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38歲的盧姓男子駕駛大型車輛載運砂石，輪胎明顯下沉，疑似超載過重；警方驅車上前示意其停車受檢，他拒絕配合，開車逼向員警，造成員警生命與裝備危害，許姓巡佐見狀，為防止同事生命身體遭受危害，朝砂石車左後輪胎擊發 2槍制止，但砂石車仍未停下，盧姓男子駕車迴轉往國道10號交流道方向逃逸。

▲岡山巡佐對砂石車的輪胎開槍，駕駛還意圖衝撞員警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲岡山巡佐拿槍喝令駕駛下車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名路過的熱心李姓男子見狀，立刻停車搭載許姓巡佐接續追緝盧男，盧男見後方無警車尾隨，所以把車輛停放在仁武區環湖路117-7號前，一路逃了約8公里。許姓巡佐見狀便下車至砂石車面前示意盧男下車受檢，不料盧男將車輛倒退，企圖再次衝撞執勤員警，許姓巡佐再次向砂石車的左前輪擊發2槍制止，並且要求下車受檢，盧男見支援警力到場，只好下車乖乖就範；全案依違反道路交通管理處罰條例拒檢、超速、超載、滲漏舉發及刑法妨礙公務罪嫌，移送偵辦。