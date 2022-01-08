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善心團體大展愛心　雲林縣消防局獲捐災情勘查車2輛

▲雲林縣消防局於今日辦理「捐贈災情勘查車典禮」，國際獅子會300-A2區臺北市千禧獅子會藉此活動捐贈2輛性能卓越的災情勘查車，供消防人員勘災使用，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局於今日辦理「捐贈災情勘查車典禮」，國際獅子會300-A2區臺北市千禧獅子會藉此活動捐贈2輛性能卓越的災情勘查車，供消防人員勘災使用，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局於今（8）日於消防局廣場辦理「捐贈災情勘查車典禮」，國際獅子會300-A2區臺北市千禧獅子會藉此活動捐贈2輛性能卓越的災情勘查車，供消防人員勘災使用，由縣長張麗善代表受贈。

雲林縣長張麗善致詞時表示，由卸任黃桂芳會長的起心動念，加上接任黃永寶會長大力支持，所捐贈雲林縣消防局的「千禧10號」是大家一起的善心，「千禧桂寶號」則是2位會長了解消防局的困境加碼的義舉。

▲雲林縣消防局於今日辦理「捐贈災情勘查車典禮」，國際獅子會300-A2區臺北市千禧獅子會藉此活動捐贈2輛性能卓越的災情勘查車，供消防人員勘災使用，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國際獅子會300-A2區臺北市千禧獅子會捐贈2輛性能卓越的災情勘查車，供雲林縣消防局人員勘災使用，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

捐贈者黃桂芳會長表示，消防是守在災難第一線的英雄，災民的出口是這些英雄的入口，希望能盡一點心力來幫助消防人員救災安全跟保障民眾財產。這樣的一個善念催生了千禧桂寶號及千禧10號2部勘查車的誕生，能站上救災最前線，載著消防人員發揮救災功能，能為社會安全防護網盡一己之力，是獅子博愛互助精神的體現，心裡滿是歡喜，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

雲林縣消防局指出，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。對千禧獅子會善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

►聽Podcast #我在案發現場

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