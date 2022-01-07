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雲林獨居翁浴缸泡水6小時...兒聯繫不上求助　警搶救送醫

▲虎尾警分局土庫分駐所警員陳彥佑在浴室找到坐在冷水浴缸內發抖的洪姓老翁，趕緊將老翁抱入房間內並協助其穿上保暖衣物後，立即由救護車載往醫院接受檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局土庫分駐所警員陳彥佑在浴室找到坐在冷水浴缸內發抖的洪姓老翁，趕緊將老翁抱入房間內並協助其穿上保暖衣物後，立即由救護車載往醫院接受檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾分局土庫分駐所日前中午接獲一名居住北部的洪姓男子報案，稱其年邁80歲父親目前獨居在土庫，但是聯絡整個早上父親都沒有接聽，因為擔心是否發生意外請求警方協助。警員獲報後立即前往，在電聯及呼喊無人回應後，直覺有異直接進屋尋找，這才在浴室發現坐在浴缸內且全身發抖的老翁送醫。

虎尾警分局土庫分駐所警員陳彥佑在浴室找到坐在冷水浴缸內發抖的洪姓老翁，趕緊將老翁抱入房間內並協助其穿上保暖衣物後，立即由救護車載往醫院接受檢查，所幸經治療後身體安全無虞。老翁表示自己於清晨5時許泡於浴缸內等待熱水想要泡澡，惟不知為何苦等一陣子仍無熱水，後因水溫變得太低導致身體無力而無法起身。

老翁兒子接獲警局回報後，與父親聯繫上，頻頻感激道謝表示，所幸警員即時趕到救助，否則後果不堪設想，而此案更經洪男寫信至縣長信箱感謝警員積極協助且處理態度親切熱心，讓報案人卸下心中的擔憂，更對警方救援的高效率表示由衷的感謝。

虎尾警分局黃維章分局長表示，雲林縣隨著高齡化趨勢及家庭結構改變，使得獨居老人日益增多，期望民眾能秉持敦親睦鄰、守望相助之精神，若發現獨居長輩有異狀或任何需要警方協助之情事，可立即撥打110報案專線請求協助，惟有警民合作才能讓社會處處有溫暖。

▲虎尾警分局土庫分駐所警員陳彥佑在浴室找到坐在冷水浴缸內發抖的洪姓老翁，趕緊將老翁抱入房間內並協助其穿上保暖衣物後，立即由救護車載往醫院接受檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁兒子接獲警局回報後，與父親聯繫上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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