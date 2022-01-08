週末好天氣　林內雙松步道+花海吸引鄉親享受田野樂趣

▲林內鄉公所結合水利文物教育園區落羽松、三星路羅漢松千萬光廊及花田規劃雙松森友會探索林內美景秘境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉公所結合水利文物教育園區落羽松、三星路羅漢松千萬光廊及花田規劃雙松森友會探索林內美景秘境。「2022年雙松森友會」今天登場，吸引許多親子在盛開花田中探索林內，鄉長張維崢與民眾騎自行車暢遊羅漢松千萬大道、落羽松秘境與粉紅花海，享受農村田園趣。

▲「2022年雙松森友會」會場將花田布置成童趣森林風漫遊勝地，融入動物狂想曲互動表演、森林氣墊遊樂場、呈現林內美景、農特產及河川保護宣導故事小屋，讓小朋友充分放電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長張維崢邀請全國民眾今、明天探索林內，前兩日氣溫驟降甚至下雨，但今天陽光普照天氣晴朗，一早即有不少民眾攜家帶眷參加，在波斯菊盛開彩色農田，享受休閒假日時光。鄉長張維崢與千名遊客一起騎著自行車遊賞羅漢松千萬大道、落羽松秘境及波斯菊花海等田園美景，車友大呼過癮。

「2022年雙松森友會」會場將花田布置成童趣森林風漫遊勝地，融入動物狂想曲互動表演、森林氣墊遊樂場、呈現林內美景、農特產及河川保護宣導故事小屋，讓小朋友充分放電；白天漫步花海賞雙松、晚上還能夜訪令人驚豔的羅漢松夜間光廊，林內鄉擁有自然美景、優質農特產及豐富人文景觀，可說是親子旅遊輕鬆享樂首選。

▲「今天陽光普照天氣晴朗，一早即有不少民眾攜家帶眷參加，千名遊客一起騎著自行車遊賞羅漢松千萬大道、落羽松秘境及波斯菊花海等田園美景，車友大呼過癮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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