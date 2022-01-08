美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國昨新增58個境外移入確診案，打破6日締造的單日40例境外移入紀錄，且絕大多數來自美國，但指揮官陳時中拒將美國列為「重點高風險國家」，並考慮取消此制度，免得一直被問。對此，中廣董事長趙少康8日批評，整個蔡政府遇到美國就轉彎，境外移入一半以上都是自美國回來的，很清楚對台灣就是高風險，但陳時中就是不聽，「很奇怪，美國人有這麼偉大嗎？美國是你爸爸嗎？」

自南非通報首例Omicron變異株確診案後，指揮中心2021年12月1日起將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等10國列為重點高風險國家，從上述國家入境者，一律入住集中檢疫所進行14天檢疫，且不適用「7+7+7」、「10+4+7」的春節專案。

但近日從美國返台的入境染疫者飆高，據統計，元旦開始至1月7日境外移入確診案中，共127人來自美國，而第二名越南僅9例。陳時中6日被問及是否將美國列為高風險國家時，表示現在入境者都住防疫旅館、集中檢疫所，並沒有人直接回家，且若比較染疫率、換算比例，其實法國、澳洲都比美國嚴重，整體來說，全球都有高風險。

陳時中7日再答，指揮中心已將防疫等級提升至最高規格，全世界都是高風險區域，僅持我國居留證及國人才能夠入境。他也指，美國入境台灣的人數多，所以大家覺得確診率高，但事實上最近7天美國每百萬人口確診數是1412，而英、法等國則是2000至4000多；隨著防疫等級已提升至最高規格，的確可以將現有的高風險國家拿掉，免得大家一直問。

趙少康8日上午受訪時被問到，各界呼籲美國列為高風險國家，而陳時中原先說考慮，後來又說拿掉也可以免得大家一直問，是遇到美國就轉彎嗎？他回答，整個蔡政府遇到美國就轉彎，美國對我們好是一回事，但美國人也是懂道理的，現在40、50個境外移入，一半以上都美國回來的本國人，好好保護他們，也是對國人的一種保護。

趙少康說，如果把南非跟埃及等國都列重點高風險國家，一進來就要入住集中檢疫所14天，那美國比他們多，為什麼不送到集中檢疫所呢？是因為集中檢疫所不夠嗎？政府不想用方艙醫院，早就叫他們蓋一個陳時中醫院或蔡英文醫院了；但即使沒有這些地方，入境機場總可以分流吧！帛琉回來可以分流，美國也可以分流，走單獨海關、行李檢查等，不跟其他人接觸，這麼簡單的事情不做？

提及中華民國防疫學會理事長王任賢日前說新的PCR檢查可以在45分鐘內就有結果，趙少康表示，換句話說，入境者下機若沒有經過快篩或PCR，不可以離開機場，先檢查後，篩掉一批人，其他人就到防疫旅館，這都做不到嗎？

至於陳時中指法國每百萬人口確診數比美國多，趙少康批評，對！法國按照人的比例，染疫的是多，但法國回來台灣的很少，昨天20幾個美國回來的人確診，法國昨天只有4個，很清楚美國對台灣是高風險，既然如此就應特別注意，「這不是找你麻煩」，也不是唱衰，而是為整體防疫著想，「但他就是不聽嘛！很奇怪，美國人有這麼偉大嗎？美國是你爸爸嗎？」