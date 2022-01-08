蔡英文今晚仍站台「靜昶」　趙少康：這是總統現在最重要的事嗎？





▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚案持續擴大，累計13起本土個案，行政院長蘇貞昌取消8日為中二立委補選民進黨候選人林靜儀及反對罷免無黨籍立委林昶佐的兩場輔選，但正副總統仍維持站台行程，只是會視疫情狀況彈性調整。對此，中廣董事長趙少康痛批，今天情況一定比昨天更糟，搞不清輕重緩急，輔選林靜儀跟林昶佐是總統現在最重要的事情嗎？

明日登場的中二選區立委補選及「罷昶」投票，遇上桃機群聚案，行政院發言人羅秉成昨天表示，蘇貞昌今天有多場防疫、政務會議，因此將不會出席今晚的選前之夜；然而總統府發言人張惇涵則指，蔡英文預計今天下午視察中央流行疫情指揮中心，掌握各項防疫工作進度，目前仍維持原訂台北與台中的行程，但會視疫情狀況彈性調整。

對此，趙少康今天上午為「罷昶」發起人、國民黨北市議員鍾小平站台時表示，蘇貞昌取消站台很好啊，從善如流，疫情這麼嚴重，行政院長日理萬機，還有空輔選不是很怪嗎？但問題是蔡英文，總統府要看今天的情況，是要看什麼情況？今天情況一定比昨天更糟，入境確診一定比昨天更多。

趙少康認為，「作為一個總統，輕重緩急，什麼是國家最重要的事情，這應該很清楚嘛！」輔選林靜儀跟林昶佐是總統現在最重要的事情嗎？每天40、50例境外，如今社區也感染了，這方面不是總統最應該關切的問題嗎？不是應該盯緊中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，把桃園機場很多漏洞補起來。

他還指出，剛有人跟他反映自己剛入境，入境後第一個避免接觸他人，但他手機就被相關機場人員拿去擅自截圖，且基本上也無做快篩，也不知道自己有無染疫，口水吐完兩天後才知道結果，非常危險。

趙少康順著批評，之前入境者很少人染疫就算了，如今變很多，因此每一關都要確實做到，人跟人下飛機基本上不能接觸；一般人都知道這基本原則，陳時中、蔡英文不知道嗎？他們不是該好好一關一關去了解嗎？跑到台北、台中輔選，這是總統應該做的事情嗎？