防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

記者張乃文、洪巧藍／台北報導

桃機染疫再擴大！傳出再有女保全與排班計程車司機確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（7）晚也證實，新增一名女保全確診，但計程車司機陽性待複驗。陳時中今早前往桃園機場視察時受訪提到，新增的計程車司機「目前評估可能是舊案」，但仍需循環PCR確認。

陳時中今早陪同蘇貞昌前往視察桃園機場，前進指揮所指揮官王必勝執行相關報告時表示，目前確診有3條線，清潔人員、計程車司機及保全公司，但之間連結仍有待釐清，會擴大採檢所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。而陳時中受訪提到，昨晚傳出新增的計程車司機「目前評估可能是舊案」，不過循環PCR是有必要的，因此會再看二採結果「很快會出來。」

王必勝指出，計程車司機因第一次的採檢Ct值較高，若二採結果Ct值還是高或呈現陰性，就會研判是舊案，後續也會再追溯相關足跡。他說明，但若Ct值降低，就會成為另一個新案，但一切還是要看二採狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市政府上午召開記者會說明，防疫計程車駕駛檢驗陽性，居住在新北，在1月4日採檢陰性，1月7日採檢出陽性，但Ct值較高達33，中央尚未列為確診個案，還要再確定，今日上午會再度採檢復驗。據了解，個案近期沒有與其他駕駛互動。

新北市府進一步指出，已立刻展開疫調匡列及相關防疫作為，同住4名家人採檢均為陰性，持續密切觀察。

▲侯友宜上午說明防疫計程車司機陽性個案。（圖／記者黃軍瑋攝）

桃園機場爆發群聚，從第一例清潔員（案17230）確診一直查到有防疫計程車司機、清潔員相關歌友會人員、機場保全等12人確診。指揮中心昨日下午公布的調查確認兩條傳播鏈，當中防疫計程車司機（案17240）感染Omicron與清潔員不同序列，為另外單一個案，至於清潔員與歌友會、機場保全等人暫列群聚。

昨晚再傳出又有2人確診，陳時中晚間接受媒體電訪證實，機場保全匡列387人應採，已經有379人採檢，發現有1人陽性，其餘361人陰性、17人檢驗中、8人今天採檢。傳出該案與先前確診保全無接觸，陳時中說，目前瞭解她有在入境大廳，可能與先前確診保全類似，接觸入境旅客的可能性高。

至於防疫計程車，陳時中說，是先前已匡列者進行二採，原本有1人1/4採檢陰性，現在採檢陽性，但Ct值高，現在對相關數值還有懷疑，將於24小時後複驗確認。