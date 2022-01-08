疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

▲林昶佐今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，無黨籍立委林昶佐罷免案與台中市第二選區立委補選仍將在明（9日）舉行，包括民進黨候選人林靜儀與林昶佐都將舉辦選前之夜造勢活動。林昶佐今（8日）上午受訪說，仍會努力催出每張不同意罷免票，同時也不斷提醒鄉親，面對防疫要更謹慎，包括戴口罩、勤洗手等；至於資深媒體人黃暐瀚指投票率將受疫情影響下降，對林有利，他僅說，現在各種分析都有，他就是努力爭取不同意票。

此外，對於中廣董事長趙少康昨天和罷免方的台北市議員鍾小平舉行記者會，重批總統蔡英文在疫情嚴重之際，多次幫林昶佐站台，只顧選舉不管防疫，林昶佐說，任何人想要站出來支持鍾小平，都應回歸罷免本質，今天晚上選前之夜不只有中央願意相挺的人，也有非常多基層里長、商圈自治會會長都會出席，表態力挺其問政、服務成績，反觀鍾小平是否有基層背書？

林昶佐也酸說，不管趙少康或任何人想要挺鍾小平前，都應該向在地人問一下，否則不顧任何理由為鍾背書，不一定是一件好事。

另對於鍾小平今天上午舉辦造勢大會，準備了千顆近期價跌的高麗菜當作罷免小物，要讓林昶佐「打包回家」，林昶佐直言，鍾一直用偏離罷免本質的手段在進行罷免，到最後一天還不回歸理性，還在操弄對立；他說，鍾最常批評他不做在地服務，但如果自己做了6千多件在地服務還不算數，鍾做了15年市議員，應該可以教他如何做的更好。