獨／桃機群聚還在燒...小港機場排隊等車畫面曝　挨轟防疫太隨便

▲民眾投訴小港機場的排隊人潮，擔心「防疫破口」 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國內新冠肺炎疫情因爲桃園機場群聚拉起警報，截至7日已經有包含防疫計程車、清潔人員以及保全共13起感染案件，國門防疫成為目前當務之急；不過，有民眾拍下高雄小港國際機場在這個敏感時刻，竟然有大批民眾排隊等防疫計程車的情況，擔心成為防疫破口，向《東森新媒體ETtoday》投訴，對此小港機場表示：會檢討。

民眾提供《東森新媒體ETtoday》一段影片跟照片投訴，表示自己在高雄小港機場拍下一大群人排成一整排，雖然都有戴口罩，不過防疫距離似乎都沒有拉得很開，讓他覺得很不安心，尤其是現在境外移入確診案件增多，而且桃園國際機場還有群聚感染，所以民眾覺得「幾十個人在等計程車，事後發現一個確診就慘了」。

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▲民眾投訴小港機場的排隊人潮，擔心「防疫破口」 。（圖／民眾提供）

對此詢問高雄市小港機場，機場主任洪建男表示看過畫面之後，坦承疏失！表示「會來檢討」，因為這個畫面是在6日拍下，航班是從廈門回來，總共有281人，因為班機延誤2個多小時的關係，當時大批旅客提取行李的，還有出關搭乘防疫計程車之前，填寫乘車單、防疫旅館資料，會再花一點時間，才會造成排隊情況。所以未來會提醒「保持社交距離之外，放人出關的時間會再拉長」，避免同樣的情況再發生。

▲民眾投訴小港機場的排隊人潮，擔心「防疫破口」 。（圖／民眾提供）