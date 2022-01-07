暗戀對象要求剝蝦！純情男暈爆問「有其他意思？」網曝殘忍1關鍵

▲不少情侶會互相幫忙剝蝦。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

男生幫另一半剝蝦，在不少人眼中是體貼的表現，但2人若還沒在一起，女生主動要求男生剝蝦又是有何用意呢？一名男網友發文表示，他日前跟暗戀對象一起吃飯時，對方主動請他幫忙剝蝦，當下他也馬上答應了，不過事後他也相當好奇，女生要求男生剝蝦「是因為覺得沒什麼，還是有其他意思在裡面呢？」引發熱議。

一名網友在PTT以「關於剝蝦這件事」為題發文表示，他暗戀的對象是一名標準的處女座女生，2人本來就是好友，日前他們一起吃飯時，對方突然問他，「我不喜歡剝蝦，我們點蝦子你幫我剝好不好？」讓他一聽幾乎是馬上就答應了。

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▲暗戀對象主動要求剝蝦，令原PO相當納悶。（示意圖／取自pixabay）

原PO表示，他原本就有想幫對方剝蝦的念頭，但擔心自己主動幫忙反而踩到地雷，「沒想到對方自己先開口了。」為此，他也相當納悶，「不知道對方是覺得好朋友幫忙剝蝦沒什麼，還是有其他的意思在裡面呢？」怕最後是他自作多情，於是向網友求救，「請女性朋友們幫我開解一下。」

貼文一出，馬上引發許多鄉民關注，紛紛鼓勵原PO，「我從沒遇過朋友要求我幫她剝蝦，所以你這個應該不只把你當朋友，可以開始想寶寶的名字了」、「如果這女生平常很客氣、那就是有點意思，才會想麻煩你」、「應該對你感覺不差，可以多試探看看」、「處女座通常有潔癖，所以你能過這關不簡單」、「應該是做球，沒好感的人剝的蝦我才不吃」。

不過也有網友指出，會主動開口的，不是有曖昧到一定程度就是工具人，「沒其他意思」、「如果是多年好友，我覺得你想太多了」、「工具人幫剝蝦很奇怪嗎？先把你的幻想收起來」、「就只是單純剝蝦工具人」、「剝個蝦殼而已，真的沒什麼，不要想太多」、「就只是一盤蝦而已，拜託千萬不要自作多情」、「錯覺啦哪次不錯覺」。

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