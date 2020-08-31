剝蝦行為感動12年！老公「一句話」秒崩潰　人妻：被騙了

▲年輕時兩人約會都會去釣蝦場。（圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在情竇初開的年紀，只要跟對方在一起，到哪裡約會都是浪漫，每一個舉動都是貼心。一名人妻分享自己跟老公相愛到結婚的過程，不知道去哪裡約會，兩人就會去「釣蝦場」；每次釣完蝦後，丈夫總是貼心的替她剝蝦，這舉動讓她很感動。沒想到12年後的某一天，丈夫突然跟她說「我不敢吃蝦，因為我覺得蝦長得很像海裡的蟑螂」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文寫道，年輕的時候跟老公剛認識時，不知道去哪裡約會，就會去外雙溪釣蝦，當時釣了2小時只有釣到12隻蝦，「老公把釣到的蝦全部給我吃，而且從小到大沒人幫我剝蝦過，被這小小的舉動感動到」。兩人婚後也常常一起去釣蝦，懷孕也去、生小孩做完月子也去、小孩抓周也去。

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原PO也發現，每一次不管釣多或是釣少，「他都是自己吃一兩隻，其他全部剝給我吃或分給朋友吃」。直到12年後的某一天，老公向她坦言其實不敢吃蝦，因為「覺得蝦子長得像海裡的蟑螂」。原PO聽完後崩潰直呼，「自己選的」。

網友們看到貼文後留言表示，「這是一個12隻蝦懷孕的故事」、「至少最後有跟妳說實話，妳們之間沒有秘密了」、「妳抓隻蝦姑給他看看他就敢吃蝦了」、「真的是可愛浪漫的誤會」、「怎麼說話的，他把海蟑螂放在哪裡」、「喜歡釣蝦也不見得愛吃蝦」、「原來這像極了愛情」、「把感動還給我」、「原來有人跟我一樣覺得蝦子是海底蟑螂」。