男帶女吃海產「剝蝦一半」倒地斷氣！店家目睹死亡瞬間　全員收驚

▲男吃海產「剝蝦一半」倒地斷氣！緊急CPR。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



記者許力方／綜合報導

彰化發生一起死亡意外，家住嘉義的63歲李姓男子帶著女性友人、小孩到塭仔漁港旁的海產店用餐，菜才上桌，他還在剝蝦子，突然就倒地不起，附近海巡趕到場就地實施CPR，待消防人員到場接手以AED電擊，送醫後仍不幸宣告不治，店家嚇壞直呼「開店20年沒遇過，我們都去收驚！」

事發於15日中午12時50分許，第三岸巡隊塭仔安檢所接獲隔壁海產店老闆告知，店內有民眾用餐時突然昏厥，所長隨即通報彰化消防隊，並先行派員趕往現場，呼叫李男沒有反應，緊急實施CPR急救，待消防人員抵達接手，進行自動體外電擊器急救，送往彰濱秀傳紀念醫院，送醫後仍不幸宣告不治。

李男當天帶著女性友人、友人小孩一起從嘉義北上遊玩，中午到塭仔漁港旁的海產店用餐，還沒開始吃就突然倒下，店員描述「菜都上了，都還沒吃，在剝蝦子，人就突然倒了，我就趕快去叫海巡。」當下員工都嚇到，開店20年沒遇過這種情況，「這麼恐怖…大家都嚇到了！我們都去收驚啊！」

據悉，友人聲稱李男用餐前就感到身體不適，疑似位處漁港邊，風大加上早晚溫差，導致心肌梗塞猝死，確切死因仍待進一步調查釐清。