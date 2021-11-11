男友1場合不幫剝蝦！她嘆「好像沒很喜歡我」　網全傻眼：根本神隊友

▲你會剝蝦子嗎？（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李芷萱／綜合報導

另一半會不會幫忙剝蝦，經常成為網友討論的話題。一名女網友日前透露，交往三年的男友平時會幫忙剝蝦，唯獨和男友家人一起吃飯時不會，儘管對方解釋此舉是在保護她，可她依然不太理解。貼文PO出後掀起一陣熱議，「我覺得你男友算用心良苦」、「根本神隊友」、「男友都幫你想在前面了。」

原PO在《Dcard》表示，平時無論是和朋友吃飯，或和她家人吃，只要有蝦子男友都會幫忙剝好，但是跟男方家人一起吃飯時，男友都不會剝，她對此曾好奇問，「為什麼要在你家人面前表現好像沒有很喜歡我一樣？」男友問什麼意思，她便解釋，「因為你在家人面前都不幫我剝蝦子。」

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▲你會幫另一半剝蝦嗎？（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

男友隨後則回應此舉「是在保護她」，一來擔心媽媽心裡不是滋味，也不知道媽媽會怎麼想這個女朋友，並反問原PO「如果你兒子在你面前幫女友剝蝦，你會怎麼想？」原PO認為，會覺得兒子很大方、紳士，也代表她教得好。不過儘管男友這麼說，她還是有些不懂，於是詢問其他網友，「你們也是這樣想嗎？我其實不太能理解為什麼不能在他家人面前剝給我吃。」

大批網友看完貼文，紛紛留言，「你男友其實是對的」、「男友真的是在幫你做形象啊」、「正常87％的長輩應該只會尷尬覺得你沒手自己剝嗎」、「你就不要吃蝦啊」、「求你懂你男朋友的苦心」、「你男朋友很棒，配你真浪費」、「這種男友是神隊友等級了吧。」也有過來人告訴原PO，「我老公只是順手幫我洗盤子，我公婆就看不下去，私下跟我老公說不要對老婆太好、不然你會很辛苦，你男朋友應該很了解他爸媽。」