女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

網搜小組／柯沛辰報導

男生幫另一半剝蝦，在不少人眼中是體貼的表現。基隆一名男網友7年來總是幫女友剝蝦，直到前幾天手受傷，女友難得親自動手，手法迅速俐落不說，還技術高超，保留了完整蝦殼，跟交往初期展現出的生澀模樣簡直天差地遠。當下他見狀目瞪口呆，怎料女友緩緩吐出一句，讓他更崩潰。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」秀出女友「7秒剝蝦」神技，影片中可見，女友迅速轉動蝦頭，接著剝開蝦背上前半段的殼，再將整條蝦肉取出，同時一併拔出腸泥，整個過程只花7秒，而且整隻蝦殼也完好無缺。

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▲女友7秒神技剝蝦，還留蝦子一條「全屍」。（圖／爆怨2公社）

原PO回憶，當初兩人剛交往的時候，他看到女友剝蝦方式很生澀，便展現紳士風度，霸氣表示「妳放著，我來剝就好」。時間一轉眼就是7年，這個甜蜜的小習慣一直沒改變，直到他最近手受傷，才發現女友的「真面目」。

當下原PO嚇到說不出話，只是呆呆看著女友剝完的蝦子，沒想到女友只是淡淡回了一句「你忘了我家以前是做養殖的」，讓他頓時恍然大悟，不禁大罵「草枝擺！林北就這樣剝了7年的蝦？」

許多網友看完紛紛大笑，「其實她一直靜靜的看著你裝B」、「她忍了7年不糾正你的剝蝦技術」、「重點不是撥7年，是⋯沒教你」、「好療癒的剝蝦手法」、「太厲害了，連腸泥一起拉出來」、「真的快狠準，一步到位」、「你被匡了7年」、「一直repeat，連蝦腸都直接拉出，超強」、「超專業，連腸都能留在蝦頭裡」、「套路7年，真的是高手」、「那個扭頭的巧勁，專業手法」。

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