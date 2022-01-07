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確診數多1倍！泰國晚間9時餐廳禁飲酒　入境免隔離計畫延後

▲▼泰國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲泰國7日新增7500例確診，創下自去年11月以來最高紀錄。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國7日新增7500例確診，創下自去年11月以來最高紀錄，政府宣布將延長外國旅客入境免隔離計畫的暫停時間，且從9日開始包含首都曼谷在內的全國餐廳，在晚間9時之後禁止飲酒，希望能藉此遏止Omicron病毒傳播。

根據《路透社》報導，泰國新冠肺炎工作小組發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）7日表示，泰國Test and go計畫原訂暫停至1月4日，但目前疫情仍舊嚴峻，所以會繼續暫停申請，目前仍不確定何時重啟，但現有申請人在1月15日前仍可入境。

Test and go計畫允許來自63個國家和地區且完整接種疫苗滿14天的旅客可以入境免隔離，僅須在入境時繳交72小時陰性證明，並在抵達後再做一次PCR檢測即可。另外在去年12月22日暫停的沙盒計畫也會繼續延後；該計畫要求旅客只能待在特定區域內活動。

泰國7日新增7526例確診，創下自去年11月以來最高紀錄，也比1日的數字多出一倍，而目前泰國7200萬人口中，有約69.5％的人接種完兩劑疫苗，第三劑施打率僅11.5％。政府同時宣布，包含首都曼谷在內的全國地區餐廳，自9日起於晚間9時後禁止飲酒，塔維辛說，「社交飲酒是病毒傳播的原因之一，採取限制措施有助於遏制傳播。」

不過，泰國政府也放寬部分入境限制，將允許外國遊客透過沙盒觀光計畫，從之前暫停的「蘇梅島加」（Samui Plus）、攀牙（Phang Nga）與喀比（Krabi）等地進入泰國。

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