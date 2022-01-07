快訊／「1天10例本土確診或單週3件社區群聚」　北市餐廳就禁止內用

▲儘管疫情有在起跡象，但目前國人仍可以享受在外用餐。（圖／記者劉亮亨攝）



記者陳家祥／台北報導

Omicron入侵社區，新北市長侯友宜7日呼籲民眾即起「拍照、唱歌要戴口罩」，但台北市長柯文哲卻認為，最危險的應該是聚餐，「守得住就不用封鎖、守不住就下令停止內用」。而根據北市府的SOP，當達到「單週出現3件以上社區群聚感染」或是「1天確診10名以上感染源不明的本土病例」時，餐廳將禁止內用。

柯文哲表示，其實最危險的是聚餐，所以如果拍照不可以拿下口罩，那餐廳怎麼辦？就務實來講，跟不認識的人就盡量戴口罩，真正在醫學上有影響的是聚餐，守得住就不用封鎖這個，真的守不住才要宣布停止內用。

至於防疫升級的標準，柯文哲說，原則上還是取一個平衡，與病毒共存，這就是當政府的責任，要決定一個合理的風險，「若要求一定0確診、不可以感染，真的每天在家打坐而已，整個經濟會垮掉」。

但柯文哲也說，對他們來講也有壓力，現在每天都會監看，也下令防疫會議改為線上，過年期間也可以運作。病毒不是1、2天從地球上消失，還是要取得一個平衡，盡量不要傷害太多經濟，合理風險。

而根據北市府現階段的防疫SOP，暫停內用的條件為「單週出現3件以上社區群聚感染」或是「1天確診10名以上感染源不明的本土病例」，屆時不只禁止內用，十大類場所與娛樂場所等也都要關閉，高中職以下、安親補習班、托幼停課，也要啟動居家辦公或分區辦公等。