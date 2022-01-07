印尼最新調查「逾85%人口」有抗體　專家曝2關鍵：還是得打疫苗

▲印尼調查發現，高達85%人口具有薪冠抗體。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

印尼一項調查發現，該國超過85%人口擁有新冠抗體，引發群體免疫的討論。但是，澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）教授布迪曼（Dicky Budiman）認為，應該對此抱持謹慎態度，因為印尼接種率落後許多國家，而且無法保證抗體效果能夠持續多久。

《路透社》報導，此調查由政府委託印尼大學完成，去年10至12月，研究團隊招募2.2萬受試者，得出上述結果。印尼大學病毒學家里奧諾（Pandu Riono）表示，這些抗體來自染疫或疫苗，並且可能對新毒株提供部分防護力，包括極具感染性的Omicron，但還須深入研究數個月，才能確定。

▲印尼去年因Delta病毒面臨第二波疫情。（圖／達志影像／美聯社）



去年，印尼遭到Delta病毒強襲，第二波疫情在7、8月達到高峰，當時每日新增超過5萬例；近幾個月，每日通報僅數百例，也沒有再出現感染激增的狀況。研究團隊認為，本次調查結果，或許能夠解釋上述轉變。

里奧諾強調，即使調查數據看似樂觀，印尼2.7億人口中，僅42%完整接種，還是需要更多人施打疫苗，即使曾經染疫也是如此。他透露，此結果仍在接受驗證，未來將進一步評估，不同品牌的疫苗如何產生不同濃度抗體。

印尼目前累計250多起Omicron病例，但大多數都是境外移入，少數本土病例尚未造成感染激增。

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