新冠疫苗「副作用」再加1　美國研究證實：月經變得不規律

▲這篇研究6日發表刊登在美國婦產科醫學會期刊（Obstetrics & Gynecology）。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

全球各國去年大規模開打新冠疫苗，但卻陸續傳出女性生理期異常事件，包括經期紊亂、血量變多等。美國一份最新研究發現，女性在接種疫苗後，經期確實出現變化，月經平均晚一天來，不過受影響時間短，會在1至2個月內恢復正常。

紐約時報報導，研究團隊成員查看近4000名居住在美國的女性生理週期紀錄，其中2400人有打疫苗、約1550人沒打疫苗，年齡介於18歲至45歲之間，生理週期紀錄持續至少6個月者。專家針對有打疫苗族群進行分析，觀察打疫苗前、後3次週期的變化，並將其與沒打疫苗的婦女做比較。

數據顯示，380名已接種疫苗的女性出現生理週期異常，平均晚一天來，但出現月經的生理期（流血天數）並未拉長，且生理週期會在1至2個月內恢復正常。舉例來說，假設一名女性生理週期為28天一個循環，月經為7天，可能在施打疫苗後變成29天一個循環，但出現月經的天數依舊維持7天。

此外，在同一個生理週期施打2劑疫苗者，延遲狀況更為明顯，研究人員發現，這些女性的月經平均晚了2天。研究作者、俄勒岡健康科學大學婦產科教授艾德爾曼（Alison Edelman）表示，部分女性生理週期與先前相比，有的人出現多達8天落差，具有臨床意義。

目前尚不清楚部分女性接種疫苗後出現生理週期受影響的原因，不過大多數經期規律的女性，偶爾會遇到經期紊亂的狀況。這篇研究已於6日刊登在美國婦產科醫學會期刊（Obstetrics & Gynecology）。

耶魯大學醫學院婦產與生育學系主任泰勒（Hugh Taylor）表示，相關數據證實部分女性生理週期受到影響是真實存在的狀況，不過只會暫時影響1至2個月，從醫學角度來看並不會造成傷害。但泰勒也補充說明，停經後的婦女無論是否有打疫苗，一旦出現陰道出血等狀況應該就醫尋求評估，因為那可能是重大健康問題。

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