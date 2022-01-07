「第3劑查疫苗地圖」網站雷炸　鄉民哀號唐鳳！曝2招預約最快

▲民眾想搶第三劑，才發現1922預約疫苗平台關閉了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

桃園機場群聚案累計12例確診，為了防堵Omicron肆虐，指揮中心宣布接種滿18歲以上民眾，第三劑疫苗縮短為12周。不過1922預約平台早已關閉，民眾只能利用疫苗地圖，再向診所預約施打，但PTT上網友哀號，刷了好幾次網頁都連不上，紛紛求救IT大臣唐鳳快幫想辦法。

本站報導《1922平台暫關「第3劑怎預約？」 超神疫苗地圖曝！使用方式一次看》，因「Covid-19公費疫苗預約登記」平台已暫時關閉，若符合18歲以上，且第二劑施打已滿12週，即起就可打第三劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心推出的「新冠疫苗防治一網通」12月29日已上線，該系統的使用方式類似於Google Maps，會顯示有哪些醫療院所有提供疫苗施打，民眾也可點擊查看預約網址和電話資訊。

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）



至於「新冠疫苗防治一網通」該如何使用，民眾可按右上方的「篩選查詢」，有AZ、莫德納、BNT及高端4個選項，方便民眾直接掌握哪些醫療院所有自己欲接種的廠牌。

不過有鄉民哀號，今（7）日想長輩預約時，發現該網址頻頻卡住，「有人這個網頁連得上的嗎？我刷新好幾次都連不上？還是我搞錯網址了？」

▲網友呼叫唐鳳 。（圖／翻攝PTT）



底下網友回報，「今天宣布後就死當了」、「很卡，慢慢試」、「連健保快易通都在閃退」、「現在有比較順一點點了」、「呼叫天才IT大臣」、「是不是又要花幾億優化了」、「直接打去常去的診所問」、「打第三劑沒贈品，不想打了」。

《ETtoday新聞雲》記者實際打開「新冠疫苗防治一網通」地圖，確實到了下午5時許，網站依舊很卡，若想最快方式預約到第三劑，就是直接撥打家裡附近的診所詢問，可能會比等地圖顯示完成來得快一些；或是利用Ｇoogle查詢各縣市「新冠肺炎疫苗診所」關鍵字，就會跳出院所清冊，就可依地址找診所預約第三劑疫苗。



▲疫苗地圖網站很卡！（圖／翻攝新冠疫苗防治一網通）



對此，指揮中心發言人莊人祥表示，今天下午宣布第三劑接種間隔縮短新政策之後，就有大量民眾湧入網站查詢，流量太大導致無法連線，目前資訊室人員正在搶修中。除一網通，也可到各縣市衛生局網站查詢。