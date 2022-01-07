快訊／Omicron煞不住！沖繩等3縣宣布1／9起進入「蔓延防止措施」

▲沖繩疫情再度邁入高峰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩、山口以及廣島等3個縣因疫情急速蔓延，當局決定自9日起針對這3個地區實施蔓延防止重點措施至31日。日本當局下午4時召開對策本部會議正式拍板定案，而這也是岸田文雄政府上任後首次實施蔓延防止重點措施。

根據《日本放送協會》報導，稍早日本政府召集專家舉行基本對策分科會，新冠肺炎擔當大臣山際大志郎表示，目前這3個地區的疫情與醫療情況已來到第二階段，如果情況持續下去，不久後恐將導致醫療資源無法負荷，因此必須提前防止疫情擴大，所以希望針對沖繩、山口以及廣島實施蔓延防止重點措施。

山際同樣也提到，「目前已經有數個都道府縣出現新變異株Omicron的確診案例，我們將持續保持高度的緊張感，並努力掌握疫情狀況，同時與各地方政府、專家合作，針對防疫政策進行滾動式調整。」

▲沖繩、山口以及廣島3縣9日起將實施蔓延防止措施。（圖／達志影像／美聯社）



當局在獲得分科會專家認同後，在國會完成事前報告，並在下午4時召開對策本部會議，正式拍板定案。沖繩、山口以及廣島3縣將自9日起實施蔓延防止重點措施直至31日。而這也是自2021年9月解除蔓延防止重點措施，首度再次實施，同時更是岸田文雄政府上任後首次的封鎖措施。

厚生勞動大臣後藤茂之7日也表示，除了提前讓高齡長者施打第3劑疫苗外，也會盡快讓2021年底獲得批准的口服藥儘快投入到第一線的醫療現場。

另一方面，沖繩7日新增1414例確診，而這不僅刷新了疫情爆發以來的最高紀錄，同時也是沖繩首次來到4位數。

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