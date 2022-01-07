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西安封城孕婦被拒入院流產　陸副總理孫春蘭：深感愧疚

▲▼ 孫春蘭到西安 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲孫春蘭日前曾赴西安視察  。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

西安封城之後發生多起醫院以防疫為由拒收病患的事件，甚至導致孕婦流產、心臟病患者身亡。對此，大陸國務院副總理孫春蘭6日表示，發生這樣的問題十分痛心、深感愧疚，「醫療機構的首要職責是提供醫療服務，因此防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之。」

孫春蘭指出，發生這樣的問題十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻，「疫情防控本身是為了人民的健康、為了護佑每一個生命。醫療機構的首要職責是提供醫療服務，因此防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之。」

▼孕婦被拒入院出血流產，西安官員5天後才道歉。（圖／翻攝微博）

▲▼孕婦被拒入院大出血流產！西安官員5天後終於道歉了。（圖／翻攝微博）

孫春蘭提到，要統籌做好疫情防控和醫療服務保障工作，完善疫情條件下醫療服務管理運行機制，根據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有沒有核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。

孫春蘭說，對透析患者、放化療等腫瘤患者以及孕產婦、新生兒等急需就醫的，要設置定點醫院，保障連續的醫療服務；對慢性病人的用藥問題，要適當延長處方用量，通過社區衛生服務中心送藥上門，「每個區都要安排定點醫院負責接診，由社區安排專門的車輛，給予通行證，開通綠色通道，點對點接送病人到醫院。」

孫春蘭還說，有關醫療機構也要設置必要的急診搶救、手術和病房緩衝區，先救人，排除新冠後再轉入普通病房。針對120電話打不通問題，已派督查人員深入瞭解情況，採取綜合措施，增加工作力量，確保患者訴求能得到及時回應和解決。

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