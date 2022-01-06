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西安孕婦求醫遭拒「坐門口血流滿地」慘胎死腹中　醫院多人被處理

記者鄭思楠／綜合報導

西安近日本土疫情大爆發，當地因疫情防控作為失當影響民眾就醫權益的傳聞不斷。日前，西安高新醫院發生一起孕產婦流產事件引起社會廣泛關注，造成惡劣社會影響。1月5日，經省、市衛生健康委組織專家進行調查，認定該事件是一起責任事故，已對相關責任人作出處理。

1月3日，西安一孕婦家屬在網路發帖稱，自己小姨已懷孕8個多月，1月1日晚7點因肚子疼撥打急救電話，但急救電話一直打不通，沒有辦法的情況下，撥打報警電話，小姨於晚上8點多被送到西安高新醫院，但在醫院門口因核酸結果超過規定時間4個小時，不被允許進入醫院，小姨坐在門口的凳子上，發生出血情況，血順著椅子和褲子流到地上。

1日晚10點多，高新醫院接診，小姨被送進手術室。該家屬稱，最終胎兒流產沒能保住。

▲▼西安「孕婦流產事件」。（圖／翻攝自影片）

▲西安「孕婦流產事件」。（圖／翻攝自影片）

此一事件傳出後，引起大陸民眾憤慨。在「孕婦流產」事件引發社會嚴厲批判後，西安市政府才公開表態，任何醫院都不得以疫情防控為由影響患者就診。為平息民怨，西安還特別對於急危重症等患者和孕產婦開通服務電話、綠色通道，提供專門的診療服務。

5日，經陝西省、西安市衛生健康委組織專家調查，認定這起事件為一起「責任事故」。目前，涉及此事的西安高新醫院已對相關責任人作出處理，包括總經理范郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。相關公職負責人員也給予黨內警告處分。

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