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西安咸陽國際機場「暫停國際客運航線」　原因不明

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情 。（圖／視覺中國）

▲西安近日爆發本土疫情。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，從西安咸陽國際機場等多個渠道獲悉，經中國民用航空局批准，自1月5日起，西安咸陽機場國際客運航線暫停運營，恢復時間另行通知。但報導並未說明西安暫停國際航線的原因為何，此前西安疫情已有趨緩跡象。

陝西省疾控中心早前完成的137例當地本土病例的全基因測序，發現都與去年12月4日巴基斯坦入境航班報告的境外輸入病例高度同源。西安去年12月23日起封城防疫，也停飛西安咸陽國際機場國內航班。

近期西安市新增病例出現下降趨勢，1月1日新增122例，1月2日新增90例，1月3日新增95例，1月4日新增35例。不過，1月5日，西安新增又有稍許攀升，達到63例。

每日新增病例的發現方式，是判斷疫情控制的效果和研判疫情趨勢的重要依據。西安市疾控中心主任陳保忠5日說，「早期病例在發熱門診發現的占很大比例，代表疫情仍存在社區面傳播。採取封控措施后，近幾日確診病例主要從集中隔離和封控的樓棟和區域發現，說明封控區域以外的地區傳播風險在降低，社區傳播導致的病例數快速上升勢頭得到了控制。」

陜西省衛生健康委副主任馬光輝表示，通過大規模核酸檢測篩查發現社會面隱匿感染者，並將密切接觸者、次密切接觸者等風險人員管控到位，才能切斷疫情傳播鏈，達到陜西全省特別是西安市「社會面清零」的目標。

西安市疾控中心副主任陳志軍解釋，「社會面清零」就是已經不存在社區面的疫情傳播，之後的新增病例都是在隔離者當中發現的。在實現「社會面清零」後，西安市的封閉式管理狀態也有望逐步解除。

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