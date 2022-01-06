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西安爸心絞痛「醫院全拒收」！拖8小時身亡　女兒崩潰文引爆民憤

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲大陸網友在微博指控，醫院為了防疫，不願救治她的爸爸，導致爸爸延誤治療身亡。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸陝西省西安巿因為疫情而封城後，不斷傳出政府為了防疫，影響民眾就醫權益的相關事件。一名大陸女網友5日在微博表示，她的父親2日中午突發心絞痛，但卻被多家醫院拒收，直到8小時後才終於找到願意收治的醫院，但病情實在是拖延太久，爸爸最終搶救無效死亡，貼文一出立刻引發網友熱議。

▲▼冷血防疫又一樁！西安父親心絞痛求醫被拒　拖8小時搶救無效激民憤。（圖／翻攝自微博）

▲鳳凰網在微博發布相關報導後不久，文章就被刪除。（圖／翻攝自微博）

港媒《鳳凰網》刊登了女網友在微博發布的文章。女網友表示，她的父親2日中午突發心絞痛，由於西安疫情特殊情況，很多醫院停止了接診，她打了相關防疫電話，結果對方說救護車安排需要時間，具體要等多久給不出明確時間，走投無路之下，她只好趕緊找相關人員開證明，接著開車載爸爸前往醫院。

她第一時間前往離家最近的高新國際醫學中心，她出發前還先打了電話確認，當時院方明確說「可以接收」，沒想到好不容易抵達，卻被保全依「中風險地區」拒絕接診，家人狂打相關熱線都求助無門，無奈下他在街上攔警車，警察卻說這不屬於他們管。

她悲痛說，之後的幾個小時內，她聯繫了非常多間醫院，也開車前往許多醫院詢問，但都沒有醫院願意收治她的爸爸，「距離我爸爸出現心絞痛，已經過去了將近8個多小時，我無法想像我爸爸是在怎樣的絕望與煎熬中，渡過了他人生的最後幾個小時……」。

▲▼冷血防疫又一樁！西安父親心絞痛求醫被拒　拖8小時搶救無效激民憤。（圖／翻攝自微博）

▲網友回應。（圖／翻攝自微博）

儘管最後高新國際醫學中心接收了她的父親，也立刻替爸爸安排手術搶救，最終仍因病情拖延太久，宣告不治，「我在醫院門口，哭著告訴值班人員說父親病危，醫生讓我進去，但他們說不行，隨後來了一位工作人員說，要打電話跟上級領導請示，我們一直在等，過了10分鐘後，才讓我進去，但我爸永遠等不到我了」。

她最後黯然說，「後來我一直在想，如果當時我更加無理取鬧，醫院會不會早點接診，我爸會不會有希望救回來，在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裡，每個過失和不作為，足以讓我以後的人生自責到死」、「可是沒有如果，在1月3日的冬季夜裡，我爸剛過完他61歲生日後的一個月，我永遠失去了我的爸爸」。

▲▼冷血防疫又一樁！西安父親心絞痛求醫被拒　拖8小時搶救無效激民憤。（圖／翻攝自微博）

▲網友回應。（圖／翻攝自微博）

貼文在微博引發大陸網友熱議，有人說「沒有人性，醫者仁心去什麼地方了，丟下水道了嗎」、「遠離西安我怕死」、「真的太離譜了，看得我心好痛」、「西安傳出的各種事件，時時刷新著我的底線」、「防疫救人我不行，刪帖第一名」、「希望《看看新聞》能堅持，鳳凰網是已經刪掉了」。

也有網友說，「只有新冠病毒才叫死亡，別的不叫死亡嗎」、「冷冰冰的防疫可以視人命如草芥、視人命如兒戲嗎？如此這般，縱使防住了新冠又有何益」、「孕婦的事件，一堆人替政府一直洗，說人家沒有按時產檢，說孕婦是少數特例，這個心梗去世的父親，是打算怎麼洗？」

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