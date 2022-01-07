　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省西安市封城之後傳出大量民怨，一名懷胎8個月的孕婦1月1日腹痛趕往醫院，卻因核酸問題被拒入院，在門外苦等2小時後大量出血流產。事件曝光後網路上罵聲一片，但一直到6日下午，西安市官方才正式出面，為此事鞠躬道歉。

西安市6日召開疫情防控新聞發佈會，西安市衛生健康委員會主任劉順智表示，事件發生後，經省、市衛生健康委組織專家調查，高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題，該起事件屬責任事故。

▼西安衛健委主任鞠躬道歉。（圖／翻攝微博）

▲▼孕婦被拒入院大出血流產！西安官員5天後終於道歉了。（圖／翻攝微博）

劉順智指出，他們已經要求高新醫院向患者表達誠摯的道歉，補償損失，並向社會公開道歉，「目前，高新醫院已對相關責任人作出處理，總經理範郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。」

劉順智也起立鞠躬道歉，他說，「在這裡，我代表市衛生健康委對這位患者深深地道歉，對疫情防控期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深的道歉。」

劉順智還說，下一步，西安市衛生健康委通過此次事件，深刻反思，舉一反三，吸取教訓，立即整改，進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督和業務指導，督促指導醫院優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障民眾疫情防控期間的就醫需要。

ET快訊
美輪明宏桌布真有用！　女大生抽獎瞬中「一年份衛生棉」
LIVE／通勤族小心！　醫憂桃機群聚擴大比獅子會更嚴重
快訊／侯友宜：即起拍照、唱歌「不分室內外」務必戴口罩
快訊／北市女等公車遭撞捲車底　「無呼吸心跳」
尾牙50桌變500便當！　婚宴廣場狂接「詢問取消延期電話」
快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制　8大措施曝
新北富少綁1家人　少女含淚遭性侵才知媽媽也被害
快訊／高雄男全身瘀青坐公園長椅亡！　蛇蠍女為20萬打死人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鍾南山：中國疫苗接種率86%　理論上已達到「群體免疫」

深圳現本土疫情1對夫妻確診　嚴管防疫「民眾非必要不得離市」

陸「精準打擊」台2家石斑魚違規　張競：這次綠營很難挑撥離間

西安封城孕婦被拒入院流產　陸副總理孫春蘭：深感愧疚

染Omicron女赴百人生日趴！港府10高層也到場　網轟林鄭在推責

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

大陸增本土確診116例　西安累計1856人染疫「進入總攻階段」

西安爸心絞痛「醫院全拒收」！拖8小時身亡　女兒崩潰文引爆民憤

711官網把「台灣按國家表示」遭大陸罰65萬：中國地圖不完整

摳男被甩！怒向前女友討1.5萬交往花費：媽媽包的水餃一顆3.5元

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

鍾南山：中國疫苗接種率86%　理論上已達到「群體免疫」

深圳現本土疫情1對夫妻確診　嚴管防疫「民眾非必要不得離市」

陸「精準打擊」台2家石斑魚違規　張競：這次綠營很難挑撥離間

西安封城孕婦被拒入院流產　陸副總理孫春蘭：深感愧疚

染Omicron女赴百人生日趴！港府10高層也到場　網轟林鄭在推責

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

大陸增本土確診116例　西安累計1856人染疫「進入總攻階段」

西安爸心絞痛「醫院全拒收」！拖8小時身亡　女兒崩潰文引爆民憤

711官網把「台灣按國家表示」遭大陸罰65萬：中國地圖不完整

摳男被甩！怒向前女友討1.5萬交往花費：媽媽包的水餃一顆3.5元

想買3字頭新房要快！專家圈選高雄4熱區　全面站上4字頭

活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情　獸父認拍淫片：我情不自禁

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

新竹混種比特犬「衝進民宅咬死家貓」　戴項圈闖禍被捕低頭認錯

美日2+2聯合聲明　誓言對中國破壞穩定做出回應

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

害怕女鄰居大狗！9歲女童快步逃開　反被惡犬追殺「撕咬16口」

未入選MVP榜單　詹姆斯：若我重回榜單代表湖人持續贏球

快拿出工作證！「這些職業」爽玩樂園只要119元　壽星直接免費

大陸熱門新聞

西安爸絞痛被拒收身亡　引爆民憤

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

2歲童泳池拉肚子水變黃湯！要賠9千家長氣討拍.

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

網友拼泡爛公車票　竟破出沈屍案

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉

摳男被甩怒向前女友討1.5萬交往花費

711官網把「台灣按國家表示」遭大陸罰65萬

西安孕婦求醫遭拒「坐門口血流滿地」慘胎死腹中

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

陸本土確診+116　西安1856人染疫

陸禁台2家石斑　張競：綠營難挑撥離間

男友豪送8萬名牌鞋　她拆開見「一坨綠光」崩潰

更多熱門

相關新聞

西安爸絞痛被拒收身亡　引爆民憤

西安爸絞痛被拒收身亡　引爆民憤

中國大陸陝西省西安巿因為疫情而封城後，不斷傳出政府為了防疫，影響民眾就醫權益的相關事件。一名大陸女網友5日在微博表示，她的父親2日中午突發心絞痛，但卻被多家醫院拒收，直到8小時後才終於找到願意收治的醫院，但病情實在是拖延太久，爸爸最終搶救無效死亡，貼文一出立刻引發網友熱議。

西安咸陽國際機場暫停國際客運航線　原因不明

西安咸陽國際機場暫停國際客運航線　原因不明

西安孕婦求醫遭拒「坐門口血流滿地」慘胎死腹中

西安孕婦求醫遭拒「坐門口血流滿地」慘胎死腹中

西安一碼通頻崩潰！　大數據管理局長履職不力遭停職

西安一碼通頻崩潰！　大數據管理局長履職不力遭停職

2包菸換大白菜 西安民眾「以物易物」連家教課都可以換馬鈴薯

2包菸換大白菜 西安民眾「以物易物」連家教課都可以換馬鈴薯

關鍵字：

孕婦西安

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面