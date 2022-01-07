孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省西安市封城之後傳出大量民怨，一名懷胎8個月的孕婦1月1日腹痛趕往醫院，卻因核酸問題被拒入院，在門外苦等2小時後大量出血流產。事件曝光後網路上罵聲一片，但一直到6日下午，西安市官方才正式出面，為此事鞠躬道歉。

西安市6日召開疫情防控新聞發佈會，西安市衛生健康委員會主任劉順智表示，事件發生後，經省、市衛生健康委組織專家調查，高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題，該起事件屬責任事故。

▼西安衛健委主任鞠躬道歉。（圖／翻攝微博）



劉順智指出，他們已經要求高新醫院向患者表達誠摯的道歉，補償損失，並向社會公開道歉，「目前，高新醫院已對相關責任人作出處理，總經理範郁會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。」

劉順智也起立鞠躬道歉，他說，「在這裡，我代表市衛生健康委對這位患者深深地道歉，對疫情防控期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深的道歉。」

劉順智還說，下一步，西安市衛生健康委通過此次事件，深刻反思，舉一反三，吸取教訓，立即整改，進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督和業務指導，督促指導醫院優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障民眾疫情防控期間的就醫需要。