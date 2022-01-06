柯媽讚顏寬恒批林靜儀「赤焰焰」　她：柯文哲近年來最傑出的一手

▲柯文哲媽媽4日「巧遇」顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選在即，台北市長柯文哲媽媽何瑞英4日讚國民黨候選人顏寬恒做人實在，反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」；而柯文哲下午笑回，林靜儀常在節目罵他，所以母親看電視看到誰罵兒子，一定很不爽。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，就自己看來，這是柯文哲近年來在政治上最「傑出的一手」。

顏寬恒4日上午在沙鹿玉皇宮「巧遇」前來參拜的何瑞英及柯爸，雙方不但一起入廟參拜，結束後顏還說要帶兩人去吃小吃。媒體詢問何瑞英是否支持顏寬恒？她表示，自己沒有投票權，但認為人實在，而林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵兒子柯文哲，讓她很不捨。

何瑞英的回應引起討論。同日下午，被問到柯媽認為林靜儀太常罵柯文哲？柯文哲表示，「哈哈哈！她以前在Call in節目常常罵我，我跟你講，你要知道母親每天看電視，看到誰罵兒子，她一定很不爽。」對於柯媽是否因此才「巧遇」顏寬恒？柯文哲表示，「沒有啦沒有啦！我跟你講，別人把她載去拜拜，總是到那人家也會通風報信。」

對此，鍾沛君6日下午在臉書表示，柯媽雖沒明講支持誰，但當場誇讚顏寬恒人格特質，毫不留情地批評了林靜儀的行事作風，而柯文哲事後被問起，也立刻「接球」，加碼再轟林靜儀在去年疫情期間，對自己與台北市各種沒來由的攻擊。

鍾沛君說，她沒有小道消息，也不便評論台灣民眾黨，但依她個人看來，這可能是柯市長，或者柯主席，近年來在政治上最「傑出的一手」！

鍾沛君又指，查了一下資料，2020年大選，民眾黨在台中二選區拿下了12％的政黨票，對於如今藍綠膠著的選情，可謂「重如泰山」！這一次，民眾黨將有望真正展現第三黨的關鍵力量。其次，柯文哲將在今年底卸任，如果志在2024，也勢必得走出台北，廣結善緣，累積能量。

「長期以來，我都主張在野陣營應該盡量合作，哪怕十件事裡有八件意見相左，也不要放棄探索另外兩件事的合作可能。特別是在公投之後，許多支持者心灰意冷，如果單憑國民黨之力，無法制衡民進黨，結合更多力量，就是必然。」

鍾沛君也酸，作為台北市議員，走過去年的疫情，自己也沒有忘記林靜儀當時的嘴臉，「阿北出事了」的冷血，「事後避孕藥」的愚蠢，「魯蛇怪爸不戴套」的傲慢，還有各種抹黑BNT的邪惡，與吹捧高端的反智。