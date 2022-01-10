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顏寬恒「海口腔」謝票不輪轉！　他聽完傻眼：很不自然

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒敗選。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

中二選區補選9日落幕，二度競選失利的顏寬恒上台致詞時以「海口腔」謝票，想與選民拉近距離，但一名講台語有重度海口音的網友表示，聽完顏寬恒的感言後覺得很不自然，「講難聽點就是裝的」。

原PO在PTT發文表示，自己本身是講台語帶有很重海口音的人，9日晚上聽完顏寬恒的感言，「這海口音一聽就感覺是刻意講的吧...很不自然，講難聽點就是裝的。」他表示海口音已經快要消失了，雖然不反對大家多講，但顏寬恒這樣讓他覺得很刻意。

回憶大學時後，原PO說他示範海口音給同學聽，一名家裡住中二選區的同學還嗆他海口音不是這樣，「所以是中二選區年輕一代海口音已經消失得差不多了嗎？」他好奇若已是少數為何本來就不是海口腔的顏還要故意講海口音，「敗選後講話還刻意裝海口音，大概是以後還想選吧？不然時在想不到其他理由要刻意講海口音。」

網友紛紛留言，「留美的口音啦嘴三X」、「顏寬恒的台語本來就不流利」、「這也不是重點，而且小冬瓜在台北，官腔也學得很不錯」、「你在跟一個阿公計較什麼」、「重點他連自己名字，用台語都唸不對」、「人家留美碩士整天講英文，能講中文台語已經很好了。」

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關鍵字：

顏寬恒海口腔中二補選

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