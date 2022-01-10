「顏寬恒在哪，我也會在」　網讚江啟臣：比朱立倫有guts

▲江啟臣為顏寬恒加油。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者黃巈禾／台北報導

顏寬恒參選台中第二選區立委二度挫敗，選後國民黨前主席江啟臣在臉書溫情喊話，「寬恒，我也承諾，你在哪，我也會在」、「這個立委，我和你一起當」。不料，有不少網友留言「叫朱立倫下台」、「您比現任主席好」。

江啟臣透過臉書發文表示，中二選區鄉親，以及選戰中所有打拼的夥伴，大家累壞了，加油，公共服務的路，還有很多條，只要是為鄉親好，「寬恒已經說了不會離開，心就在這，只要咱的鄉親有需要，一通電話來，寬恒就會在哪」。

同時，江啟臣也不忘打氣喊話，「寬恒，我也承諾，你在哪，我也會在，你的服務就是我的服務，這個立委，我和你一起當，攜手同心，甘苦共嘗！ 」這一哩路確實不好走，但也必須走，只有放棄才是真正的輸。，「寬恒不放棄，我們，也不放棄」。

談到林靜儀勝選，江啟臣表示，期盼新任立委，別再重蹈前任覆轍，實心融入在地服務鄉親，莫忘民眾的託付，以鄉親福祉為重，請把難過留在今天，把拚勁借給明天，為了國民福祉、為了民主制衡，「我們和寬恒一起，繼續戰鬥到底」。

看到江啟臣的臉書發文，網友紛紛留言「您比現任主席好！」、「江啟臣比現任的黨主席更有guts」、「不知道朱主席還要眷戀多久」、「好希望主席還是您喔」、「叫朱立倫下台吧，好難看啊！到底朱主席多喜歡黨主席的職位」、「無能主席還不下台」、「朱立倫該下台賠罪了」。