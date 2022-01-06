孫玩車欠10萬罰單不理　嬤掏私房錢繳清驚覺「還有一筆21萬」

記者黃哲民／台北報導

新北1名24歲黃姓男子成天騎機車玩樂，積欠罰單超過10萬元也不理，得知名下房子被行政執行署新北分署查封，黃又把爛攤子丟給83歲阿嬤收拾，自己大搞失蹤，阿嬤日前掏私房錢到新北分署替愛孫繳清欠款，保住她送給孫子的這間房產，結果發現孫子還欠21萬元罰鍰、將被移送強制執行，包含1筆酒駕罰鍰9萬元，阿嬤不禁悲嘆「這個孫子真不會想！」

▲新北1位阿嬤掏私房錢替愛孫繳清10萬餘元罰單，得知後續還有21萬元罰單，不禁悲嘆 。（圖／行政執行署新北分署提供）

黃男從2019年3月到同年10月，欠繳2筆機車停車費，外加22張無照駕駛、超速、闖紅燈等罰單，金額共10萬4900元，黃男一概不理會，去年（2021年）6月起陸續被移送新北分署強制執行，新北分署先查扣黃男名下全部存款2890元，再查封他在三重區的1間房子。

黃男得知後，聯繫新北分署宣稱要分3期繳清欠款，馬上又改口目前無業，要繳房貸還要照顧媽媽，要求改為每月繳1萬元，最後更推稱這間房子是阿嬤送的，把爛攤子丟給阿嬤替他擦屁股，自己卻搞失蹤。

83歲的阿嬤日前由黃男的父親陪同，到新北分署掏私房錢替愛孫付清欠款，被新北分署詢問黃男下落，阿嬤彷彿被觸動心事，娓娓道出自己早年從事房屋仲介、攢下幾筆房產，其實這次被查封的房子，也是她送給孫子，房貸都是她在繳。

阿嬤說，孫子喜歡玩樂，沒錢才去打工，去年還因當詐騙集團車手而服刑，出獄後靠父親與她資助生活費，孫子根本不必照顧媽媽。阿嬤還說，先前收到新北分署寄來的公文，問左鄰右舍都說這是詐騙、不要上當，沒想到不但是真的，還被查封房子。

阿嬤表示，自己捨不得愛孫房子被拍賣將無處可住，所以幫忙付清欠款，不料她隨口一問，得知愛孫竟然另外還欠21萬元罰鍰、也即將被移送強制執行，其中包含1筆去年10月酒駕挨罰9萬元的罰單，阿嬤不禁悲嘆：「這個孫子真不會想！」

新北分署對阿嬤憂孫之情深受感動，並呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，害人害己害親友，如因交通違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。