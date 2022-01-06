屏東地政+郵局合作「i郵箱」　24小時領件「郵你便服務」　

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

為提供民眾更多元便利之領件管道，屏東地政事務所與郵局聯手合作利用「i郵箱」試辦「24小時領件郵你便」服務，突破以往民眾辦竣不動產登記案件領取相關文件時，需受限在地政事務所或郵局的辦公時間內才能領取文件之限制。

屏東縣政府地政處表示，以往民眾臨櫃申辦不動產登記或通訊申請登記案件於辦畢領取權利書狀或相關文件時，除親自到場領取外亦可附足郵資申請郵寄到家，惟常因受限時間無法配合領取文件，爰此，為了更加便利民眾。

屏東地政事務所自即日起受理民眾申請i郵箱領件的便民措施，只要在郵件上填妥住家或辦公地點附近的i郵箱、收件人姓名及手機號碼，連同郵資交給地政事務所服務台人員，於登記案件辦妥後，最快在寄件隔日就可憑郵局發送之簡訊取件碼及手機末3碼到所指定的i郵箱領取，免出示身分證明文件或印章，取件不用30秒，相當方便。

地政處說，目前全省總共有2400多個i郵箱據點，提供24小時全天候皆可自助領取文件，歡迎多加利用；並建議未來要申請i郵箱領件之民眾可先行上網查詢住家附近i郵箱據點，或透過屏東地政事務所服務台同仁協助查詢。

另地政處提醒，使用i郵箱服務的民眾要記得接到簡訊3日內儘快前往取件，超過期限未取件時，文件將移至郵政支局招領2天後，退回地政事務所，務必在時間內取件，才不會白白浪費郵資。