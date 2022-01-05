開車路邊駛出險撞機車！22歲男秒抄球棒狂打騎士　警火速壓制送辦

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子騎乘機車行經屏東縣九如鄉九如路二段時，險與黃姓男子駕駛自小客車發生碰撞，引發行車糾紛，黃男涉嫌拿出球棒攻擊楊男，並口 出三個字髒話辱罵楊男，警方獲報趕往處理，控制場面，將黃男帶回偵辦，訊後依妨害自由等罪嫌送辦。

▲里港警方處理九如鄉九如路二段行車糾紛 。（圖／民眾提供，下同）

里港警分局於1月04日早上11時36分許，接獲110報案，九如鄉九如路二段有行車糾紛並持球棒攻擊騎士情事，立即趕赴現場處理。

經了解，27歲的楊姓男子騎乘機車行經九如路二段（北往南）方向直行，因22歲的黃姓男子駕駛自小客車從路邊駛出，雙方差點發生碰撞，產生行車糾紛。

黃男手持球棒毆打楊姓被害人左手臂，造成其左側上臂挫傷，並出言辱罵三個字的髒話，警方趕赴現場後即時控制住場面，並依傷害、妨害名譽、妨害自由等罪將黃嫌逮捕，訊後依法移送屏東地檢署偵辦。

里港分局分局長鄭頴聰表示，警方獲報趕到，控制場面，安撫雙方情緒，避免場面失控，並強力執法將涉案者依法送辦，展現打擊不法決心。呼籲大眾，暴力不能解決問題，請勿挑戰公權力。如發生糾紛案件，請立即向警察機關報案，共同保護自身安全及維護社會治安。