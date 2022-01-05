桃機本土疫情確診5例　屏東縣積極整備嚴防疫情復燃

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

隨著農曆春節前入境人潮進入高峰期，連日境外移入確診案例持續維持高點，加上桃園機場本土確診群聚擴大，今（5）日再傳1人確診，累計已達5例。屏東縣政府嚴整以待，今日召開流行疫情指揮中心跨局處會議，共同研商強化防疫政策，嚴防疫情在屏東死灰復燃。

會議由副縣長吳麗雪主持，針對日前台北市防疫旅館及桃園機場群聚案，特別指示加強各項措施：

一、 積極整備醫療量能，縣內負壓隔離病房及專責病房階段性清空。

二、 盤點基層院所醫療人力，隨時支援。

三、 全面檢視縣內14家指定醫院戶外採檢站，確保運作正常。

四、 強化基層院所通報警覺性及轉診機制。

五、 防疫車隊/防疫旅館第一線工作人員一律完成2劑疫苗施打，並於一週內完成PCR採檢。

六、 防疫旅館春節專案檢查輔導頻度改為每2週1次，並邀請台灣感染管制學會進行實地訪查輔導。

七、 加強外籍移工宿舍防疫措施查核。

八、 嚴格執行居家檢疫者返家前環境查核。

吳副縣長表示，以近期北部防疫旅館及桃園機場群聚事件做為借鏡，屏東縣再一次檢視本縣各項防疫作為，決不讓枋山、枋寮案在屏東重現，也請民眾務必做好個人防護措施，除了戴口罩、勤洗手外，打疫苗是目前最有效的保護，呼籲民眾儘快完成疫苗施打。