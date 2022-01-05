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莊瑞雄感到差別待遇！籲潘孟安節制　「屏東的未來不能被指定」

▲民進黨立委莊瑞雄上個月宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄2021年12月宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2022屏東縣長初選競爭激烈，立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱皆表態出戰，但現任屏東縣長潘孟安卻屬意周春米「接棒」，大小動作拉抬周聲勢。對此，莊瑞雄坦言自己感受到差別待遇，握有行政資源的人應該要稍微節制，否則牽涉到行政中立問題。莊也強調，希望這次拚初選時，「我們幾個當主角就好，其他人在旁邊祝福就好」，屏東的未來是縣民決定，不能被指定。

莊瑞雄5日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到為何提前宣布參選屏東縣長？莊瑞雄說，現在屏東縣長人選有他自己、同黨立委周春米、鍾佳濱、無黨籍蘇震清與國民黨的蘇清泉，先前鍾佳濱不僅宣布要選，甚至還跟前縣長曹啟鴻一起開絕不退選記者會。

莊瑞雄提到，在台北辦參選記者會，邀請全國各縣市屏東同鄉會的理事長來參加，加上總統蔡英文是屏東人，大家幾乎都是小英之友會成員，彼此都很熟，所以找他們來開記者會，另外還有立委蘇巧慧、前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅等人都有幫忙拍影帶或是來現場助陣。

黃光芹詢問，是不是除了新潮流派系，黨內其他派系都挺你，你是要擺出這個陣仗嗎？莊瑞雄回應，不敢這樣說，大部分都有來祝福，而林佳龍之前選立委時，自己就曾去幫忙他拚戰過。

怎麼看潘孟安曾說唯一支持周春米，後來把說詞從接班改成接棒，而從潘的布局來看，感覺是要指定周春迷接班？莊瑞雄表示，是潘孟安講完這席話後，他才開記者會，那時候預定在公投以後宣布，假設3月初選，距離現在也還有2個月。他也說，自己不是被激出來的。

莊瑞雄認為，屏東有自己的傳統，從前縣長蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻到現在的潘孟安等，都是一棒接一棒，沒有指定誰的問題，潘孟安在屏東確實做得很好，也因為屏東人當總統、行政院長，且有許多立委在中央跟地方合作，爭取高鐵到屏東、捷運到屏東、科技園區也要到屏東等，大家都在努力做事，屏東沒有指定誰的傳統。

黃光芹問，那潘孟安說出指定、唯一支持或接班、接棒，這種語言，你的看法呢？莊瑞雄表示，大家都是好同志，潘孟安選縣長時大家也都在努力為他拚戰，團結對外是民進黨傳統，希望這次拚初選時，「我們幾個當主角就好，其他人在旁邊祝福就好」，屏東的未來是縣民決定，不能被指定。

但潘孟安知道屏東的未來由縣民決定，為何還說出指定？莊瑞雄說，這就要問潘孟安自己，每個人之間的互動程度不同，潘要做甚麼事不需要跟立委說，立委在國會質詢什麼，也不需要跟縣長報告，大家都同樣在為屏東努力。

黃光芹問，是否有感到差別待遇？

莊瑞雄說，「那是一定有」，可能潘孟安跟周春米互動比較好，若今天某人支持某一個人，他手上是握有行政資源的，應該要稍微節制一下，牽涉到行政中立問題。

莊瑞雄表示，現在潘孟安是五星級縣長，下一棒一定也要很棒，到最後如果是被指定，「我們哪願意？」

針對潘孟安為何特別支持周春米？莊瑞雄回應，彼此之間都有互相幫忙過，民進黨本來就有派系，彼此之間也會競爭，且鍾佳濱跟周春米都是新潮流，所以這問題對他來說比較不客觀，而先前的參選記者會上沒有新潮流人馬，就是不要給人家為難。

至於為何潘孟安不支持鍾佳濱？莊瑞雄重申，這沒辦法問他，每個人都會投其所好，現在就是要努力拚勝選，若輸了也沒辦法講什麼。

黃光芹也問，黨內三人參加初選，互動是否會尷尬？

莊瑞雄說，活動都會一起參加，就像先前跟鍾佳濱同台，為了表現熱絡避免媒體作文章，還互相餵食吃東西，「畢竟那是鍾的場，我不能變主角，畢竟人家動員了鄉親、還辦活動，不能喧賓奪主，要很低調的溜掉。」

莊瑞雄也說，周春米辦活動也會去打個招呼，就是要大方一點，讓司儀介紹一下，打個招呼就趕快溜走，不然不去也會被媒體說沒風度。

屏東縣長潘孟安先前曾說，下屆縣長初選唯一支持周春米一事，莊瑞雄認為，屏東命運不應該被指定，一切都要公平競爭，這次初選不讓了。

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