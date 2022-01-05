枋寮沿海連出「鰻金潮」如不夜城　全台漁船齊聚搶撈年終大獎

▲枋寮海邊出現捕撈鰻苗漁船 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入台灣捕撈鰻苗期，由於先前屏東枋寮沿海出現大批鰻苗湧入現象，成為全台捕撈量最大地區，吸引來自全台超過400艘大小漁船、膠筏爭相捕撈情況，入夜以後枋寮海邊燈火通明，宛如不夜城，盛況空前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每月11月底到迄今2月底，是台灣捕撈俗稱「白金」鰻苗季節；雖因疫情影響，影響鰻苗價格，但它的價格還是高於其他漁類，每年冬季都吸引許多漁民冒著寒冷冬夜捕撈。

而枋寮沿海地區，今年捕獲量大增，3、4兩天約各捕撈50公斤，以每公斤5000尾計算，就捕撈了25萬尾，一晚產值超過200萬元，成為全台捕獲量最多的海域，全台、甚致屏東其他海域出現數量都不多，消息傳開，吸引大小漁船、膠筏開到該地區捕撈，有的甚至在岸邊架起三角式漁網進行捕撈，致入夜以後，燈明通明，在海邊四周閃爍，宛如一座不夜城。

今(5)日最新捕撈數量，約只有一半，即25公斤，每尾價格在80多元，比今年開盤低於了20多元。養殖業者表示，目前成鰻價格5尾一公斤在550元，以去年鰻苗進貨及氣候、養殖成本計算，約在成本邊緣，加上疫情不確定因素仍存在，衝擊業者養殖意願，影響鰻苗價格。

養殖業者表示，2020年全台捕撈量約12公噸，2021年5公噸，今年迄今為止約1公噸，捕獲量明顯減少，原因不明。