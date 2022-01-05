陳亭妃串連台南議員力挺雙林　呼籲在地「外地人」返鄉投票

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選將於9日投票，民進黨立委陳亭妃5日與多位台南市議員在臉書串連，呼籲人住在台南的台中市第二選區、台北市中正萬華區選民，當天可以踴躍返鄉投票，「重點是要兩地選民真的願意回到選區」。

陳亭妃5日與台南市議員蔡旺詮、陳秋萍、陳怡珍、周麗津、蔡秋蘭、陳碧玉、吳通龍、林志聰等人在臉書串聯，以短片呼籲人住在台南的台中市第二選區、台北市中正萬華區選民，在1月9日可以踴躍返鄉投票。

影片內容是從12月31日當天開始，陳亭妃率領的台灣正青鐵馬隊，從屏東出發，行經高雄、台南、台中等地，到抵達目的地台北的過程，其中包括和立委補選候選人林靜儀、前交通部長林佳龍在台中沙鹿，以及與無黨籍立委林昶佐、基隆市長林右昌在台北中正萬華合體。

陳亭妃表示，3天的「南氣北補」全程直播，在網路上創造的流量頗高，但她知道光是流量是不夠的，重點是要兩地選民真的願意回到選區，並且在投票日當天投下支持林靜儀、林昶佐的一票，那任務才算真正完成。

陳亭妃受訪時也說，她和所有參與活動的議員，在臉書共同串聯，希望能讓更多人在台南的台中人、台北人了解，返鄉投票的重要。

陳亭妃在貼文中提到，「就在1月9日前的超級黃金週，台灣正青鐵馬隊逆風集氣421公里，雖然南台灣和台中、台北在地理上有段距離，但我們一起挺台灣的心，卻靠得很近。」

陳亭妃說，踩著腳踏板的每一步，都是他們力挺台灣的力量，他們要用一路收集的正能量，讓林靜儀足以打破充滿特權的地方家族勢力，讓林昶佐可以終結惡罷，「請跟我們一起在公投之後，為台灣再衝一波，共同成為穩住台灣的力量」。

▼民進黨立委陳亭妃日前展開由南向北串連的「逆風鐵馬行」。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

