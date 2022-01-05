中二選情「輸贏在幾千票內」　林佳龍喊返鄉投票：每一票都重要　

▲林佳龍今天結束上午輔選行程後，趕赴台北舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案投票倒數4天，綠營喊出「靜昶守護」口號，身兼林靜儀競總主委的交通部前部長林佳龍今（5日）下午北上舉行記者會表示，中二補選輸贏只在幾千票內，呼籲選民返鄉投票，一起捍衛民主、創造歷史。

林佳龍今天下午出席位於台北西門町的「靜昶守護、返鄉投票」號召青年返鄉投票記者會，包括不同派系的台北市議員吳沛憶、鍾佩玲，以及正國會台北市議員陳怡君，議員候選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷、游本明等10人均與會力挺。

林佳龍說，現在全台灣都在關心中二立委補選和北五區罷免投票，他要盡一切的努力和時間賽跑，也呼籲年輕人站出來，一起創造歷史。

「台灣民主政治走到今天，是大家奮鬥成果，但有人惡意用民主制度破壞民主」，林佳龍說，林昶佐是台灣之光，透過閃靈樂團讓世界認識台灣，因此，應該用民主的方法救民主，返鄉投下神聖一票；另對選情激烈的中二立委補選，他形容，最後輸贏只在幾千票之間，因此每一票都很重要。

台中市前新聞局長、新北市議員擬參選人卓冠廷則說，如果不希望成為罷免方、台北市議員鍾小平重回國民黨的伴手禮，就要要支持林昶佐，而在中二選區也要支持林靜儀，才能做土地的主人。