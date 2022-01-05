在野轟立院被柯建銘綁架　陳亭妃：別表決輸就拿院長出氣

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會今（5日）下午開始召開臨時會，處理預算、修憲、酒駕修法和地制法修法等案，但在野黨不滿所列議案未排入議程，台灣民眾黨立委蔡壁如批臨時會變民進黨團總召柯建銘的「綁架大會」，呼籲立法院長游錫堃出面主持公道。不過，民進黨立委陳亭妃下午透過臉書說，「別因輸了表決，就罵立法院長出氣」，如果院長干涉提案才是不中立，不是民主的表現。

蔡壁如今天受訪時砲轟柯建銘「雙標到不行」，綁架民進黨之後又綁架立法院，臨時會不該成為「柯建銘希望趕快通過法案」的臨時會，並向立法院長游錫堃隔空喊話，要他主持公道，還說「一旦如此，立法院將不再被人民寄予厚望，愧對每一張選票、更愧對每一個人民每一分辛苦的納稅錢！我要呼籲游錫堃院長，拿出立法院院長的肩膀，出面制止柯建銘總召為一己之私的蠻橫，讓國會正常化！」

對此，陳亭妃今天下午緩頰向在野黨團喊話，別因輸了表決，就罵立法院長出氣，實際上，民進黨團一再好聲好氣地強調，議會殿堂原本就是政黨政治的場域，每一席立委依法選出，各自有不同區域、專業性的代表性，也對各自的選民負責。在議場中，表決是常態，在朝野協商，也有許多朝野大小黨對不同事務的爭取空間，這就是民意的展現。

陳亭妃說，院長在主持朝野協商中，非常認真地在不同黨團的立場中間，找出最好的平衡點。在議長中立化之後，院長如果干預任何黨團的提案或不當關切任何黨團的態度，那才是不中立。請不要表決輸了，就罵立法院長出氣，否則就如同選舉選輸了，翻臉不認帳一樣，都不應是民主的展現。