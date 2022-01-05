蔡英文讚林靜儀人格特質「非常無私」　像俠女為惡質選風打抱不平

▲民進黨台中市第二選舉區立委補選候選人林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選將於9日投票，民進黨主席蔡英文5日表示，民進黨候選人林靜儀除了對病人無私、溫柔的奉獻，她也可以非常勇敢和強悍，在立法院捍衛對人民有利的政策和法案，「靜儀也可以像個俠女，為惡質選風打抱不平」。

民進黨5日下午召開中常會，根據與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀提到，民進黨在中二選區的支持者很有熱情，但是最後關頭還是要固票、拉票，避免讓對方買票成功，呼籲助選人員要謹言慎行，不要講錯話。

蔡英文指出，週日為台中市第二選區的立委補選投票日，最後關鍵四天，林靜儀競選總部製作了兩支影片，希望藉由各位常委與黨員同志們的影響力來擴散，集中每一張在台中第二選區的選票，投給林靜儀贏回正義。

民進黨發言人謝佩芬轉述，今天的與會者看完影片後都深受感動，蔡英文也有感而發地說，林靜儀的人格特質就是非常的「無私」，為了多幫助一個人，她可以跑尼泊爾、印度、吉爾吉斯、吐瓦魯去為當地的人義診。

蔡英文認為，作為一個醫師，林靜儀不只醫治病人的身體，也療癒病人的心理，不但醫好病痛，還有一種「永久保固」的用心服務態度。

蔡英文強調，林靜儀除了對病人無私、溫柔的奉獻，她也可以非常勇敢和強悍，在立法院捍衛對人民有利的政策和法案，「靜儀也可以像個『俠女』，為惡質選風打抱不平」。

蔡英文也說，拜託大家一定要為家投票，要出門投票，要打電話給住在中二選區的親朋好友拉票，務必集中選票，「不要覺得不差你這一票」，中二選區一定要集中選票支持林靜儀。