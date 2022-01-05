魅力依舊！韓國瑜新書首刷快賣完了　怕韓粉破費「不再加印」

▲韓國瑜2日出席新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前推出新書，2日還於大安森林公園舉辦新書見面會，上萬支持者擠爆現場，韓式魅力依舊，但他多次否認出書是重返政壇的起手式。韓國瑜今（5日）在臉書表示，新書首刷已幾乎銷售一空，據估市面上約僅剩幾百本，他十分感謝大家支持，不過與出版社討論後，決定不再繼續加印。

至於原因，韓國瑜指出，一方面是看到許多好朋友為了表達支持，都採大批大批的購買，實在捨不得看到支持者如此破費；二來初衷就是希望透過這本書，讓更多人知道社會上還有許多善行義舉，而如今透過新書的系列影片、書籍，以及前幾天的見面會，已經成功讓善的微光凝聚，接下來，相信這股光芒會越來越耀眼。

在5日的新書見面會上，韓國瑜表示與幾位好友合作下成立了「台北市典亮慈善基金會」，未來將擔任基金會董事長一職，基金會主要的目標是希望提供育幼機構裡的孩子多一點學習上的協助，尤其英文部分，自己相信英文能力是核心競爭力的重點之一，所以提供課後家教伴讀及英文學習輔導，希望教育資源相對弱勢的孩子能夠多一個機會培養多一點翻轉人生的能力。

韓國瑜也說，，雖然基金會草創不久、規模不大、成員也不多、能做的事情還很有限，但相信凝聚和累積的力量。銀河璀璨原於繁星相匯，九層之臺始於一磚一土，「我們就像一點一點不足為道的微光，雖然沒有太陽的耀眼、也沒有霓虹燈的奪目，但累積凝聚，希望能夠為台灣社會增添一道溫暖的光！」