國產署同一人追查顏寬恒、韓國瑜　黃子哲：卑劣政治操作

▲顏寬恒。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒陷入國有土地風波，財政部國有財政署中區分署長趙子賢3日前往顏家南屯八一七招待所與沙鹿豪宅會勘。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲5日表示，選前不到一周，國產署大動作勘查顏家房產土地，還高規格派趙子賢親自出馬，場景似曾相似，因為2020總統大選同樣上演過。

面對國產署在選舉當周大動作派趙子賢勘查，顏寬恒批評，會勘是專員或課長做的事，分署長親自帶隊是執行人家交辦的事，是政治操作。針對顏寬恒的質疑，趙子賢回應，沒有所謂的政治操作，因為是社會矚目的案件，因此謹慎處理。

對於趙子賢以社會矚目案件為由親自出馬，黃子哲指出，黃國昌擔任立委時指控韓國瑜的岳父李日貴，其經營的砂石場有違法掩埋廢棄物及汙染土壤，國產署選在選前三周，同樣派出大批人馬去砂石場開挖38個洞，後來挖不夠，又另外再鑽探24個點，結果迄今既找不到廢棄物，土壤也找不到任何重金屬，而當時執行這項任務的高官，巧合也是趙子賢這位分署長。

黃子哲提到，趙子賢似乎特別喜歡給國民黨候選人「特殊待遇」，這種在選前極具針對性的動作，根本是配合民進黨政府做政治追殺，國產署淪為選舉的打手，顏寬恒家族若有占用國土或違建等情事，絕對尊重相關單位的查處，但明眼人都看得出來，這已逾越行政中立的紅線，雖然趙子賢說因為是社會矚目事件，所以親自勘查，但國有地的爭議案件何其多，除了韓國瑜與顏寬恒的案子外，找不到其他由趙子賢親自勘查的新聞。

黃子哲認為，與其說是社會矚目，不如說是綠媒與民進黨在關注，若沒有民進黨政府高層下令、施壓、或撐腰，很難相信這些公務機關及人員敢如此作為，從檢警查炒米粉、NCC對「議顏堂」視而不見、到國產署高規格「查顏」，都能看到卑劣的政治操作，民進黨已淪為沒國家機器就不會選舉嗎？