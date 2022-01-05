韓國瑜設宴慰勞公投付出　1個舉動讓羅智強暖到心頭

▲韓國瑜請羅智強團隊聚餐吃飯。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨在2020年四大公投案上挫敗，曾發起夜宿凱達格蘭大道49天宣揚「4個同意」理念的國民黨革實院長羅智強今（5日）表達難過，但前高雄市長韓國瑜請他的團隊吃飯，慰勞同仁的辛勞，讓他非常感動，並誇韓很體貼、很溫暖。而根據羅智強分享的圖片，包括北市議員游淑慧、侯漢廷，及重啟核四公投領銜人黃士修亦出席聚餐。

韓國瑜昨日宴請羅智強團隊，慰勞其在宣講公投期間夜宿凱到的辛勞。羅智強5日早上在臉書上傳聚餐合影照，並表示，四項公投皆未通過，對為了公投夜宿凱道和全台街頭49天的他和其團隊，其實很挫折，雖然知道沒有悲觀的權利，要打起精神，繼續為台灣的未來、為台灣的民主打拚，但人心終究是肉做的，付出這麼多的心力，說沒有一絲絲難過，也是騙人的。

「但就在公投之後，我卻接到照新的電話，說韓國瑜市長，想要請『羅智強團隊』和幾位好朋友吃飯，慰勞大家夜宿凱道的辛勞。」羅智強說，自己非常非常感動，因為韓國瑜知道夜宿街頭49天最辛苦的不是只有他，而是整個團隊，這是一份一般政治人物很難有的細心和體貼；羅還誇讚韓，暖心，真的很體貼、很溫暖。

羅智強透露，當夜宿活動倉促開始時，國民黨副發言人楊植斗將近三天三夜沒闔眼；到夜宿結束，團隊裡2位小編病了一個多禮拜才痊癒。羅再強調，所以當韓國瑜說要慰勞他的團隊，真的令他萬分感動。

羅智強在文末說，「把這個溫馨的故事分享給大家，也謝謝溫暖的韓國瑜。」

根據羅智強分享的圖片，聚餐的人包括游淑慧、侯漢廷、黃士修、國民黨前文傳會副主委鄭照新、高雄市前新聞局長王淺秋等人。