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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「型男媒體人」搶灘北市？　他認了：確實有被放進藍營民調

▲▼黃暐瀚評論五倍券不合時宜。（圖／翻攝自POP Youtube）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝自POP Youtube）

記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長大選將至，其中，台北市長柯文哲任期八年已滿，讓北市成為兵家必爭之地，資深媒體人陳揮文就在政論節目《鄉民大會》中爆料，另一資深媒體人黃暐瀚也被列入國民黨北市黨部的台北市長民調，黃也證實，確實有這件事，但自己沒有意圖。

2022台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等，而前段時間復出的前高雄市長韓國瑜也攪亂一池春水，讓選情再添變數。

黃暐瀚表示，韓國瑜敢在1月9日前出來，不管罷昶、中二補選成敗與否，此時復出的韓都會被記上一筆，其實15日再來辦見面會是比較妥當的，「但韓國瑜顯然沒有要等了，所以不能單純的解讀他復出的動作，很快會有媒體在最近的幾個月內把韓國瑜放進桃園、台北的市長選舉民調內。」

黃暐瀚談到民調時，旁邊的陳揮文突然爆料，國民黨台北市黨部的台北市長民調也有放入黃暐瀚，對此，黃暐瀚回應，確實有這件事，但自己沒有意圖，黃也模仿知名主持人謝震武被綠營點名時的回應，表示「會持續在《鄉民大會》陪大家度過2022。」

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