10分鐘看完韓國瑜新書　她喊「2人發抖中」：韓2024繼續選總統

記者陳俊宏／綜合報導

前高雄市長韓國瑜推出新書《韓先生來敲門》，見面會吸引上萬韓粉到場支持。對此，鄉民女神qn（黃瓊慧）認為，韓國瑜一定會東山再起，國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安再次瑟瑟發抖中，「我看他就是想繼續選總統就是放眼2024，朱立倫你還是靠牆邊站吧，韓國瑜只要出來，淡水阿嬤是拚不過韓粉的。」

黃瓊慧4日在臉書說，她向「鋼鐵韓粉」四叉貓劉宇借書來看，只花10分鐘就快速翻完，很像偶像開完演唱會後，出圖文書再賺一次粉絲錢的那種，定價450元、189頁，一半以上是照片搭配幾句話。

黃瓊慧分享讀後感，她表示，其實單純以這本書來說，12個暖心小故事、人物的訪問、以公益的出發點去關懷各地，好像沒什麼問題；她覺得韓國瑜從選後到現在這樣的沉潛，對他來說是聰明的，改頭換面以「韓先生」這種感覺很小清新的稱呼，擺脫以往競選時唱軍歌出征、韓粉好鬥的負面印象。

▲▼韓國瑜周日在大安森林公園舉辦新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

黃瓊慧指出，韓國瑜走訪有故事的人事時地物，重新做「就算沒選上總統我還是默默關心著台灣」這種人設，就政治面而言，他的熱度一直都維持著，只是巧妙避開了國民黨選黨主席、顏寬恒補選立委這些政治風暴。

黃瓊慧認為，韓國瑜經營臉書、YouTube，偶爾出來辦辦簽唱會唱唱翁立友的《堅持》，一堆韓粉就要尖叫到暈倒，「我覺得他這樣的操作算是成功的，以後會有更多籌碼（韓粉）跟朱立倫或其他偏藍的陣營合作。」

黃瓊慧提到，周日韓國瑜的簽唱會現場，主持人現場一直稱呼他為「韓先生、韓先生」，他就是在重新設定自己的人設，試圖擺脫那段當市長、高雄如何被惡搞、吃碗內看碗外、跳級選總統的過往，也試圖擺脫那些什麼五虎將，那些去蹭韓而獲得聲量的韓粉直播主，把微光基金會董事長、做愛心、做公益這些東西放在自己身上。

▼韓國瑜周日在大安森林公園舉辦新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼萬名韓粉擠爆韓國瑜新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

「在韓粉面前，他就是個聖人完人，是一種不敗的信仰。」黃瓊慧認為，韓國瑜一定會東山再起，朱立倫、蔣萬安再次瑟瑟發抖中，因為他的背後就是有這麼多韓粉（及中國）在挺他，是一股不容藍營內部忽視的力量。

黃瓊慧說，但韓國瑜在開頭序寫下，「『吃香喝辣的可以繼續吃香喝辣』、『利益交換的繼續利益交換』、『爭奪地盤的繼續爭奪地盤』、『把台灣當棋子使的大國們，又可以繼續好好下他們這一大盤亞太棋』，字裡行間滿滿的不甘心啊！」

黃瓊慧表示，韓國瑜想傳達的意思就是，「倘若我選上總統的話，以上的事情都不會發生」，一不小心就洩漏了自己的野心！反正有這麼多韓粉願意抬轎，現在又有基金會的銀彈支援，「我看他就是想繼續選總統就是放眼2024，朱立倫你還是靠牆邊站吧，韓國瑜只要出來，淡水阿嬤是拚不過韓粉的。」